Qalibaf: Kupungua kwa Akiba ya Mafuta ya Marekani na Kupanda kwa Bei ya Mafuta Kumeweka Serikali ya Marekani Hatarini

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Spika wa Bunge la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema mabadiliko makubwa katika masoko ya mafuta na hati fungani nchini Marekani yameongeza shinikizo kwa Waziri wa Hazina wa Marekani, Scott Bessent.



Qalibaf amesema kupungua kwa haraka kwa akiba ya kimkakati ya mafuta ya Marekani, pamoja na kupanda kwa kiwango cha faida ya hati fungani kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa, na ongezeko la kasi la bei za mafuta katika mikataba ya baadaye, ni mambo yanayomweka Bessent katika hali “ya hatari kubwa.”



Amesema mwenendo huo unaonyesha kuongezeka kwa changamoto zinazokabili uchumi wa Marekani, huku mabadiliko katika bei ya mafuta na masoko ya fedha yakiendelea kuongeza shinikizo kwa viongozi wa uchumi wa nchi hiyo.