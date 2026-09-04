Iran na Iraq Zaongeza Ushirikiano katika Masuala ya Kisheria na Kimahakama

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkuu wa Baraza la Juu la Mahakama nchini Iraq, Jaji Faiq Zidan, amefanya mazungumzo na Balozi wa Iraq katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Yasser Abdul-Zahra Al-Hajjaj, kuhusu matokeo ya ziara yake ya hivi karibuni mjini Tehran.

Katika mazungumzo hayo, pande hizo zimejadili masuala yaliyoibuliwa wakati wa ziara hiyo, hususan juhudi za kuimarisha na kupanua ushirikiano wa kimahakama na kisheria kati ya Iraq na Iran.

Mazungumzo hayo yanaangazia umuhimu wa kuendeleza uratibu na ushirikiano kati ya taasisi za mahakama za nchi hizo mbili, kwa lengo la kuimarisha mahusiano ya kisheria na kimahakama kati ya Tehran na Baghdad.