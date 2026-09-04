Wasanii 168 Kushiriki Siku za Utamaduni wa Iran Nchini Urusi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Urusi, Kazem Jalali, ametangaza kuwa wasanii na wanaharakati 168 wa masuala ya utamaduni kutoka Iran watashiriki katika Siku za Utamaduni wa Iran, zitakazofanyika katika miji minne ya Urusi mwezi Oktoba mwaka huu.

Jalali amesema hayo katika mahojiano maalumu na Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), akieleza kuwa shughuli hizo zitafanyika chini ya kaulimbiu “Simulizi la Minab katika Ardhi ya Urusi, Zawadi ya Urafiki na Upinzani.”

Amefafanua kuwa ushiriki wa wasanii na wanaharakati hao 168 umetolewa kwa ajili ya kuwakumbuka wanafunzi 168 waliouawa shahidi katika shule ya Minab, tukio ambalo limeacha alama kubwa katika kumbukumbu ya watu wa Iran.

Siku hizo za utamaduni zinalenga pia kuimarisha mawasiliano ya kitamaduni na urafiki kati ya wananchi wa Iran na Urusi, kupitia shughuli mbalimbali za kisanii na kiutamaduni.