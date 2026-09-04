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Maduro na Mkewe Wataka Kesi ya Usafirishaji wa Dawa za Kulevya Itupiliwe Mbali kwa Msingi wa Kinga ya Kisheria

4 Septemba 2026 - 12:44
Msimbo wa Habari: 1861242
Maduro na Mkewe Wataka Kesi ya Usafirishaji wa Dawa za Kulevya Itupiliwe Mbali kwa Msingi wa Kinga ya Kisheria

Rais wa zamani wa Venezuela Nicolás Maduro na mkewe, Cilia Flores, wameiomba mahakama ya Marekani kutupilia mbali mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevya, wakidai kuwa wana kinga dhidi ya mashitaka ya jinai kutokana na hadhi yao kama kiongozi na mke wa kiongozi wa nchi ya kigeni.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa zamani wa Venezuela, Nicolás Maduro, na mkewe, Cilia Flores, wameiomba mahakama ya shirikisho mjini Manhattan, New York, kutupilia mbali hati ya mashtaka dhidi yao inayohusiana na tuhuma za usafirishaji wa dawa za kulevya.

Mawakili wa Maduro wamewasilisha hoja mahakamani wakidai kuwa mteja wao ana kinga ya kisheria kama mkuu wa nchi ya kigeni, na kwamba mahakama ya Marekani haina mamlaka ya kuendesha kesi ya jinai dhidi ya kiongozi wa nchi nyingine aliyekuwa anatambuliwa na nchi yake kama mkuu wa nchi wakati mashtaka yalipowasilishwa.

Kwa upande wake, mawakili wa Cilia Flores wamewasilisha hoja tofauti wakidai kuwa naye ana kinga dhidi ya mashtaka nchini Marekani kwa misingi ya kinga ya nchi huru.

Maduro, mwenye umri wa miaka 63, na Flores, mwenye umri wa miaka 69, wamekuwa wakishikiliwa katika gereza la Brooklyn tangu Januari, baada ya vikosi vya Marekani kuwakamata katika operesheni iliyofanyika nyumbani kwao mjini Caracas na kuwapeleka New York.

Mahakama imepanga kusikiliza hoja za kisheria kuhusu maombi ya kutupilia mbali mashtaka hayo tarehe 17 Novemba, huku kesi ya mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevya ikitarajiwa kuanza 1 Juni mwaka 2027, iwapo mahakama itakataa maombi yao ya kuondolewa kwa mashtaka.

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