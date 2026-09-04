Khatibu wa Swala ya Ijumaa Tehran: Iran Haitasalimu Amri Kamwe; Ushindi Dhidi ya Adui katika Vita vya Kiuchumi Unahitaji Jihadi na Kujitolea

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Khatibu wa Swala ya Ijumaa mjini Tehran, Ayatullah Ahmad Khatami, amesisitiza kuwa Iran haitasalimu amri kamwe, akieleza kuwa kama Mtume Muhammad (saww) alivyowashinda maadui katika vita vya kiuchumi katika zama za mwanzo za Uislamu, basi ushindi dhidi ya adui katika vita hivi vya mchanganyiko unaweza pia kupatikana katika zama hizi kupitia jihadi, juhudi na kujitolea.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Ayatullah Khatami amesema hayo leo Ijumaa akiwa katika mimbari ya Swala ya Ijumaa katika Msikiti wa Imam Khomeini (RA) mjini Tehran, akirejea mwenendo wa Mtume Muhammad (saww) katika kukabiliana na mashinikizo ya kiuchumi.

Amesema Qur’ani Tukufu ina aya nyingi zinazozungumzia namna Mtume Muhammad (saww) alivyokabiliana na mashinikizo ya kiuchumi, akisisitiza kuwa suala la mashinikizo ya kiuchumi si jambo jipya, kwani changamoto kama hizo zilikuwepo tangu zama za mwanzo za Uislamu.

Aidha, Ayatullah Khatami amesema makafiri walikuwa wakitumia mali zao kuweka mashinikizo ya kiuchumi na kufikia malengo yao, lakini walifika hatua ya kujuta walipotambua kuwa juhudi zao hazikufanikiwa.

Ameongeza kuwa mwisho wa watu hao katika Akhera utakuwa adhabu na hasara.