Jeshi la Iran: Makombora na Ndege Zisizo na Rubani Zililenga Kambi za Marekani Dakika 15 Baada ya Shambulio

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Mohammad Akrami-Nia, ameeleza maelezo mapya kuhusu hatua ya vikosi vya Iran ya kujibu shambulio la hivi karibuni la Marekani dhidi ya kusini mwa Iran.

Akizungumza kuhusu mwitikio wa Vikosi vya Wanajeshi wa Iran dhidi ya uchokozi huo wa Marekani, Akrami-Nia amesema kuwa makombora na ndege zisizo na rubani za Iran zilielekezwa dhidi ya kambi za Marekani dakika 15 tu baada ya kuanza kwa shambulio hilo.

Ameongeza kuwa katika operesheni hiyo, Jeshi la Iran lililenga kambi nne za Marekani zilizopo katika nchi tatu za eneo hilo.

Kauli hiyo imetolewa huku Iran ikiendelea kusisitiza kuwa itachukua hatua za kulinda usalama na maslahi yake dhidi ya mashambulizi ya nje, na kwamba Vikosi vya Wanajeshi viko tayari kukabiliana na vitisho vinavyolenga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.