Afisa wa Iran: Ulinzi wa Anga wa Jeshi Umelenga Ndege 370 za Adui

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Mratibu wa Kikosi cha Ulinzi wa Anga cha Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Mohammad Sadeqian, amesema vikosi vya ulinzi wa anga vya Iran vilifanikiwa kulenga zaidi ya ndege 370 za adui katika mapigano ya hivi karibuni na uchokozi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Brigedia Jenerali Sadeqian ameyasema hayo katika hotuba yake kabla ya khutba ya Swala ya Ijumaa mjini Shiraz, mji mkuu wa Mkoa wa Fars, kusini mwa Iran.



Amesema Vikosi vya Wanajeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa kutumia uzoefu muhimu vilivyoupata wakati wa vita vya siku 12, viliweza kutambua kwa usahihi zaidi nguvu na udhaifu wao, jambo lililowasaidia kupanga operesheni zao za kijeshi kwa ufanisi zaidi.



Sadeqian amesema uzoefu huo uliwezesha Vikosi vya Wanajeshi vya Iran kujiandaa kwa vita vilivyoanza tarehe 28 Februari, na kufanikiwa kulenga zaidi ya ndege 370 za adui.



Aidha, afisa huyo wa kijeshi amesisitiza kuwa mifumo ya ulinzi wa anga iliyotengenezwa nchini Iran, mshikamano wa Vikosi vya Wanajeshi pamoja na uungwaji mkono wa wananchi vilichangia kwa kiasi kikubwa katika kuhakikisha usalama wa anga ya Iran na kuimarisha uwezo wa kiulinzi wa nchi hiyo.



Ameeleza kuwa mambo hayo kwa pamoja yameiwezesha Iran kudumisha usalama wa anga yake na kuonyesha uwezo wake wa kukabiliana na vitisho vya kijeshi kutoka kwa maadui.