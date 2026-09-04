Iran Yarusha Makombora ya Kupambana na Meli Kuelekea Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Vikosi vya Iran vimeripotiwa kurusha makombora ya kupambana na meli kuelekea eneo la Mlango-Bahari wa Hormuz, katika hatua mpya inayoongeza mvutano wa kijeshi kati ya Iran na Marekani katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa hivi karibuni, makombora hayo yalielekezwa dhidi ya meli za kivita za Marekani pamoja na eneo la kimkakati la Mlango-Bahari wa Hormuz.

Mlango-Bahari wa Hormuz ni njia muhimu sana ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta, na mvutano wowote wa kijeshi katika eneo hilo unaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa usalama wa meli za biashara na usafirishaji wa nishati duniani.

Ripoti nyingine zinaeleza kuwa Iran imeendelea kutumia uwezo wake wa makombora ya pwani, ndege zisizo na rubani na mifumo mingine ya kijeshi kuzuia au kuweka shinikizo kwa meli zinazopita katika eneo hilo.

Hatua hiyo inakuja wakati ambapo Marekani pia imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya maeneo na uwezo wa kijeshi wa Iran katika eneo la Mlango-Bahari wa Hormuz, ikiwemo mifumo ya rada za pwani na maeneo ya makombora ya kupambana na meli.

Hali hiyo imeifanya Hormuz kuwa kitovu cha mvutano wa sasa wa kijeshi, huku uwezekano wa kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya meli na vikosi vya kijeshi ukiongeza wasiwasi kuhusu usalama wa njia hii muhimu ya kimataifa ya biashara na nishati.