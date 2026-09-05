Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika akaunti yake kwenye mtandao mmoja wa kijamii akirejelea makala iliyochapishwa katika moja ya vyombo vya habari vya Israeli, ambayo ilipendekeza kuwatumia wanafunzi wenye madeni kwa mfumo wa benki kwa ajili ya kuandikishwa kwa ajili ya kuendeleza vita dhidi ya Iran, aliandika: «Wamarekani, tafadhali jiulize swali moja tu: Kwa nini wavulana na wasichana wenu waahidiwe kufutwa madeni ya benki ili badala yake wapigane na kuuawa katika vita ambavyo Israel inataka kuendelea na kupanua?»

Aliongeza: «The Jerusalem Post» imezungumzia waziwazi kuhusu mpango huo huo: kutumia madeni ya mikopo ya wanafunzi na kadi za mkopo kwa ajili ya kuandikisha Wamarekani wenye madeni kupelekwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya Iran! Hii inamaanisha vita ya wengine kwa kutumia maisha yenu na kodi zenu!

Baghai alisisitiza: Msiwaruhusu wawafanye kuwa askari wa miguu mstari wa mbele na walipaji wa bili ya vita hivyo; vita ambavyo kamwe havikuwa chaguo lenu. Msiwaruhusu watoto wenu wafanywe mamluki wa vita vyao haramu.