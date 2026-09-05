Ejei: Amerika leo imekwama kwenye kinamasi cha «kushambulia Iran»

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Hojjat-ul-Islam wal-Muslemin Mohseni-Ejei, Mkuu wa mamlaka ya mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika muendelezo wa safari yake ya Delhi (India) kushiriki katika mkutano wa BRICS, alikutana na «Sanjiv Khan», afisa mkuu wa mahakama wa nchi mwenyeji.

Mkuu wa mamlaka ya mahakama katika mkutano huu, baada ya kushukuru kwa ukarimu mzuri wa India kwa viongozi wa mahakama za nchi wanachama wa BRICS, alisema: «Tunawashukuru watu na wanazuoni wa India ambao katika sherehe za kumuenzi Imam Shahidi wetu, Khamenei (roho yake takatifu iwe mtakatifu), walionyesha uwepo wenye shauku na akili, na kuionyeshea dunia uhuru wao.»

Mkuu wa mahakama, akirejelea historia ya kupinga ubeberu ya taifa la Iran, alisema: «Katika mwaka mmoja na nusu uliopita, ulimwengu wa ubeberu ukiongozwa na Marekani ulifanya uchokozi mbili wa kikatili na wa kishenzi dhidi ya taifa la Iran. Katika vita vyote viwili vya kulazimishwa, tulishinda kwa heshima dhidi ya adui mshambuliaji, na sasa tunaendelea na njia yetu ya kupinga ubeberu na hatutawahi kujisalimisha kwa wabeberu na kiongozi wao Marekani.»

Mkuu wa mamlaka ya mahakama alisisitiza: «Marekani haikupata faida yoyote kutokana na uchokozi dhidi ya Iran, na sasa imekwama kwenye kinamasi; kwa upande mwingine, umoja na mshikamano wa kitaifa wa Wairani umeongezeka, na taifa la Iran limetoka kwa ushindi katika jaribio la vita ya kulazimishwa.»

Pia katika mkutano huu, «Sanjiv Khan», afisa mkuu wa mahakama wa Jamhuri ya India, akirejelea uhusiano mpana na wa karibu kati ya India na Iran katika miaka iliyopita, alitaka upanuzi zaidi wa mahusiano na maelewano ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili.

Akirejelea matukio na vita za hivi karibuni nchini Iran, alisema: «Tunatoa rambirambi zetu kwa familia za mashahidi wa Iran katika vita za hivi karibuni.»

Afisa mkuu wa mahakama wa India pia alibainisha: «Tunangoja kwa hamu kuongezeka kwa mahusiano, mawasiliano na ushirikiano na Iran, na tunakaribisha sana jambo hili.»