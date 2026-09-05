Ziara ya waandishi wa habari wa kigeni katika eneo la uhalifu – shambulio la Marekani kwenye harusi huko Kuhestak

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mokhtar Rahimi, msimamizi wa muda wa Basij ya Vyombo vya Habari ya Sirik, alisema kando ya ziara hii: Kikundi cha waandishi wa habari na wawakilishi wa vyombo vya habari vya kimataifa, kama vile waandishi kutoka Russia Today, Reuters, Al-Mayadein (Lebanon), Al-Ghadir, Al-Ahd (Baghdad) na Sputnik (Urusi), walikuwepo kwenye ziara hii. Walizungumza na wakazi wa eneo hilo na familia zilizoathiriwa, na kuandika ukubwa wa shambulio hili lisilo la kibinadamu ambalo lilisababisha vifo vya watu 5 (ikiwa ni pamoja na mvulana wa miaka 4, kijana wa miaka 16, na wanawake 3) na kujeruhi zaidi ya raia 70 wasio na hatia.

Rahimi alisema: Kwa mujibu wa mashahidi wa macho, Jumatano alasiri saa 8 jioni, wanajeshi wa Marekani bila uhalali wowote na katika ukimya wa habari, walishambulia umati uliokuwepo kwenye sherehe ya harusi. Kitendo hiki kimekabiliwa na lawama kubwa kutoka kwa umma na viongozi wa eneo hilo.

Rahimi alisisitiza: Uwepo wa waandishi wa habari wa kigeni katika eneo hili, uliofanywa kwa uratibu na maafisa wa mkoa, ulitoa fursa ya kuakisi ukweli wa uhalifu huu katika ngazi ya kimataifa na kufichua tabia ya uchokozi ya wanajeshi wa Marekani katika eneo hili.

Inafaa kumbuka kwamba bandari ya Kuhestak iko katika kaunti ya Sirik, kusini-mashariki mwa mkoa wa Hormozgan. Shambulio la hivi karibuni dhidi ya watu wasio na silaha katika eneo hili liliifunua tena uso halisi wa madai ya Marekani kuhusu haki za binadamu kwa ulimwengu.