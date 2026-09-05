Onyo la Iraq kuhusu uwezekano wa bei ya mafuta kufikia tarakimu tatu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, masoko ya nishati duniani kutokana na mvutano wa kijeshi katika eneo hili na uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran, pamoja na usumbufu wa usafirishaji wa meli katika Mlango wa Hormuz, yanashuhudia kutokuwa na utulivu na kupanda kwa bei. Bei ya mafuta ya Brent imepanda kwa 7.6% na mafuta ghafi ya Marekani kwa 10.4%, na inaelekea kurekodi ongezeko kubwa zaidi la wiki tangu wiki iliyoishia Julai 20.

Katika suala hili, Furat al-Musawi, mkuu wa kituo cha nishati nchini Iraq, alisisitiza kwamba kuanza tena kwa migogoro katika eneo hili na Mlango wa Hormuz kunadhihirisha kushindwa kwa njia za kisiasa na kufikia suluhisho kamili.

Aliongeza kuwa katika hali hiyo, bei ya mafuta ya Brent itakabiliwa na ongezeko kubwa na inawezekana bei ya mafuta kufikia dola 100 kwa pipa moja.

Jana iliripotiwa kwamba bei ya mafuta imefikia dola 95.