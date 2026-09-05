Afisa wa kijeshi wa Yemen: Hatutanyamaza dhidi ya mashambulizi ya mamluki wa Saudi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu kituo cha Al-Masirah, afisa wa kijeshi wa Yemen katika mahojiano na shirika la habari la Saba alitangaza kwamba vikosi vya jeshi vya Yemen havitakaa kimya dhidi ya mashambulizi ya mamluki wa Saudi.

Afisa huyu wa kijeshi, ambaye jina lake halikutajwa, aliongeza: Kulenga nyumba ya Myemeni katika wilaya ya Al-Jarrah (katika mkoa wa Al-Hudaydah magharibi mwa Yemen) ni uhalifu mpya unaoongeza kwenye rekodi ya uhalifu wa adui wa Saudi na mamluki wake.

Alisisitiza: Mikusanyiko yoyote ya vikosi vinavyohusishwa na adui wa Saudi itakuwa malengo halali kwa vikosi vya jeshi vya Yemen.

Afisa huyu wa kijeshi alionya: Vikosi vya jeshi vya Yemen vitakabiliana na mikusanyiko hii ili kuvuruga maandalizi ya kuanzisha vita vya ardhini.

Mwishoni alisisitiza kwamba adui wa Saudi hataweza kuvunja azma ya taifa la Yemen linalotaka kuondolewa kwa kila aina ya dhulma na ukandamizaji.