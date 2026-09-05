Uchunguzi dhidi ya wanachama 50 wa Wakuu wa Majeshi ya Marekani kwa kuvujisha habari za vita vya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu kituo cha Al Jazeera, gazeti la New York Times kwa kunukuu vyanzo vyaliripoti kwamba takriban wanachama 50 wa Kamati ya Pamoja ya Wakuu wa Majeshi ya Marekani wanachunguzwa kuhusu kuvujisha habari zinazohusu vita vya Iran kwa vyombo vya habari.

Kulingana na ripoti hii, uchunguzi huu dhidi ya wanajeshi utazingatia kufichua habari kuhusu kupungua kwa akiba ya risasi muhimu ya jeshi la Marekani.

Uchunguzi huu unafanywa baada ya siku chache zilizopita taasisi ya utafiti ya Marekani CSIS (Kituo cha Mafunzo ya Mikakati na Kimataifa) kutangaza kwamba akiba ya makombora ya kukinga «Patriot PAC-3 MSE» ya Marekani imepungua kwa asilimia 65 tangu 28 Februari hadi kufikia takriban 759.

Kulingana na ripoti ya taasisi hii ya Marekani, ni makombora 183 tu ya kukinga Patriot yanayozalishwa kila mwaka, na utoaji wao unachukua kama miaka mitatu na nusu.

Ripoti ya hivi karibuni ya Kituo cha Mafunzo ya Mikakati na Kimataifa pia inaonyesha kwamba akiba ya makombora ya kukinga ya mfumo wa «THAAD» imepungua kutoka 452 hadi 278.

Taasisi hii ya Marekani ilisisitiza kwamba kujenga upya akiba ya makombora ya kukinga ya mfumo wa THAAD inahitaji miaka kadhaa.

Mtandao wa NBC pia hivi karibuni kwa kunukuu maafisa wa serikali ya Marekani ulifichua kwamba jeshi la Marekani kutokana na kumalizika haraka kwa akiba yake ya ulinzi wa anga, limepaswa kutekeleza sera ya «kurusha kwa uteuzi» dhidi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran.