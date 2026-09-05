Umoja wa Ulaya: Tutashirikiana na Marekani na washirika wetu kuweka shinikizo kwa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Umoja wa Ulaya ulitangaza kwamba utashirikiana na Marekani na washirika wake katika Kundi la Saba (G7) kuweka shinikizo kwa Iran.

Kulingana na ripoti hii, Umoja wa Ulaya ambao hawakuwahi kuzingatia kwa kujitegemea ahadi zao katika mfumo wa makubaliano ya nyuklia na Iran, walidai kwamba watafanya hatua hii kwa lengo la kupunguza mvutano na kuimarisha utulivu!

Msimamo huu wa Umoja wa Ulaya unakuja wakati Waziri wa Hazina wa Marekani siku chache zilizopita alidai kwamba Umoja wa Ulaya umejiunga rasmi na kampeni inayoitwa «kutengwa kwa uchumi wa Iran» na hatua hii inabeba ujumbe wazi kwa Iran.

Scott Bessent alidai kwamba Marekani pamoja na washirika wake wamesimama kuzuia Iran kutumia mfumo wa kifedha wa kimataifa kufadhili mpango wake wa nyuklia na silaha, na vikosi vinavyohusishwa nayo katika eneo hili.