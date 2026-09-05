Serikali ya Iran Yalaani Mashambulizi dhidi ya Raia Sereki na Kuyataja kuwa Ukiukaji Mkubwa wa Sheria za Kimataifa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Fatemeh Mohajerani, amesema kuwa mashambulizi dhidi ya raia katika mji wa Sereki, kusini mwa Iran, ni ukiukaji wa wazi wa misingi ya kibinadamu na sheria za kimataifa.

Mohajerani amesema Serikali ya Iran pia inachukulia shambulio la awali dhidi ya shule katika mji wa Minab, lililosababisha kuuawa kwa wanafunzi kadhaa, kuwa sehemu ya vitendo vinavyokiuka kanuni za kibinadamu na sheria za kimataifa.

Akisisitiza msimamo wa Serikali ya Iran, msemaji huyo amesema kuwa kuwafuatilia wahusika wa uhalifu huo kisiasa na kisheria ni wajibu wa Serikali.

Katika makala iliyochapishwa na Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), Mohajerani alizungumzia pia shambulio lililolenga sherehe ya harusi katika eneo la Kuhestak, Sereki, ambalo lilisababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia wa Iran.

Amesema tukio hilo lilibadilisha sherehe ya harusi ya familia iliyokuwa ikijiandaa kuanza maisha mapya kuwa janga kubwa, baada ya shambulio hilo kusababisha vifo na majeruhi, akiwemo mtoto.

Mohajerani ameeleza kuwa tukio hilo liliacha nyuma uharibifu, damu na huzuni, huku akisisitiza umuhimu wa kuwawajibisha waliohusika na mashambulizi dhidi ya raia.

Serikali ya Iran imesisitiza kuwa mashambulizi dhidi ya raia na maeneo yasiyo ya kijeshi yanapaswa kuchunguzwa na kufuatiliwa kupitia njia za kisiasa na kisheria, kwa kuzingatia misingi ya kibinadamu na sheria za kimataifa.