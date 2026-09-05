Iran Yatoa Wito wa Umoja wa Wanazuoni wa Dini Kupinga Dhuluma na Uchokozi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkutano wa Pili wa Kimataifa wa Kidini umefanyika katika jiji la St. Petersburg nchini Urusi, ukihudhuriwa na viongozi na shakhsia mbalimbali wa kidini, kisiasa, kitaaluma na kijamii kutoka Urusi na nchi mbalimbali, akiwemo ujumbe kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Mkutano huo umejadili masuala mbalimbali yanayohusu kulinda maadili ya kidini, kiroho, kimaadili na kifamilia, pamoja na kuimarisha mazungumzo baina ya dini na ustaarabu.

Akizungumza katika mkutano huo, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Kuleta Ukaribu baina ya Madhehebu ya Kiislamu, Hujjatul-Islam Hamid Shahriari, ametoa wito kwa Umma wa Kiislamu, watu wanaopenda uhuru na mataifa washirika kuungana pamoja, kwa kushirikiana na viongozi na wanazuoni wao, ili kutoa msaada wa vitendo kwa wananchi wa Palestina.

Shahriari amesisitiza kuwa suala la Palestina linapaswa kuwa miongoni mwa vipaumbele vya kwanza vya ulimwengu, akieleza kuwa kunyimwa haki kwa Wapalestina na mashambulizi dhidi yao ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazoikabili misingi ya maadili ya dunia.

Amesema vitendo vinavyofanywa dhidi ya watoto na wanawake wa Palestina vinaonyesha kiwango kikubwa cha mauaji ya halaiki na uondoaji wa watu kwa nguvu kutoka katika maeneo yao.

Akizungumzia vita vilivyoikabili Iran, Shahriari amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikikabiliwa na shinikizo na mashambulizi kutokana na kuongezeka kwa nguvu ya wanaodai haki na uadilifu. Amesema Iran yenye nguvu imekuwa mfano kwa mataifa yanayodhulumiwa katika suala la kumtegemea Mwenyezi Mungu badala ya kutegemea nguvu za kigeni.

Kwa mujibu wa Shahriari, Marekani ililenga kuilazimisha Iran kusalimu amri ndani ya muda mfupi, na katika muktadha huo viongozi, wanazuoni na wanajeshi wa Iran walilengwa katika mashambulizi. Hata hivyo, amesema mpango huo haukufanikiwa kutokana na ushiriki wa wananchi, jeshi na serikali ya Iran katika kukabiliana na changamoto hizo katika uwanja wa vita na diplomasia.

Wajibu wa Wasomi Katika Kukabiliana na Migogoro ya Kimaadili

Kwa upande wake, Balozi wa Iran nchini Urusi, Kazem Jalali, amesisitiza wajibu wa wasomi na viongozi wa kijamii katika kukabiliana na migogoro ya kimaadili na mifumo ya ubabe duniani.

Jalali ameonya kuhusu kupungua kwa nafasi ya maadili ya kidini na kimila miongoni mwa vijana, akitoa wito kwa wanazuoni kuimarisha uhusiano wao na wananchi na kwa wasomi kuendelea kuwaelimisha na kuwaamsha watu kuhusu changamoto zinazolikabili jamii.

Amesema kuongezeka kwa uhusiano wa kimkakati kati ya Tehran na Moscow kunaweza kuwa hatua kuelekea kuundwa kwa msimamo wa pamoja dhidi ya mfumo wa upande mmoja katika mahusiano ya kimataifa.

Aidha, amesema harakati za utawala wa kibeberu na Uzayuni wa kimataifa zinawalenga Waislamu, Wakristo na Wayahudi wa kweli, huku pia zikihatarisha taasisi ya familia, mila, maadili na haki kupitia matumizi ya vyombo vya habari na teknolojia za kisasa.

Jalali amesisitiza kuwa kiini cha dini ni kusimama upande wa haki na uadilifu na kupinga dhuluma. Kwa msingi huo, amewataka wanazuoni wa dini kutekeleza jukumu lao la kihistoria kwa kuzungumza dhidi ya upotovu na dhuluma, akionya kuwa ukimya wao unaweza kutoa nafasi kwa kuenea kwa misimamo yenye msimamo mkali wa kidini.

Katika hotuba yake, Balozi Jalali pia amemtaja kwa heshima Imam Khomeini (ra) pamoja na Ayatullah Shahidi Sayyid Ali Khamenei (ra), akieleza kuwa walikuwa mifano ya kusimama imara, ujasiri na busara.

Amesema mfumo wa fikra na mwenendo wa Kiongozi huyo Shahidi uliakisi kwa vitendo mchanganyiko wa ujasiri na busara, akibainisha kuwa katika mazingira magumu ya vita na migogoro ya kimataifa aliweza kuunganisha ujasiri na hekima katika kufanya maamuzi.

Teknolojia Yahitaji Kuongozwa na Maadili

Katika ujumbe wake kwa Mkuu wa Idara ya Masuala ya Kiislamu ya St. Petersburg, Mkuu wa Shirika la Utamaduni na Mahusiano ya Kiislamu la Iran, Hujjatul-Islam Muhammad Mahdi Imani Pour, amesema kuwa licha ya dunia kufikia maendeleo makubwa ya kisayansi na kiteknolojia, bado inahitaji zaidi kuliko wakati mwingine wowote maadili, kiroho na mafundisho ya dini.

Ameonya kuwa maendeleo ya teknolojia, hususan akili bandia, bila kuwekewa mfumo madhubuti wa kimaadili yanaweza kudhoofisha uhuru, uwajibikaji na heshima ya mwanadamu.

Imani Pour amesema baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa vita vya hivi karibuni vilivyoanzishwa na utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vinaweza kuchukuliwa kuwa miongoni mwa vita vya kwanza ambavyo akili bandia imetumika kwa kiwango kikubwa.

Aidha, amelaani mauaji ya watoto na familia zisizo na hatia katika mji wa Minab, kusini mwa Iran, akiyataja kuwa ni janga lililogusa dhamiri ya mwanadamu.

Amewataka viongozi wa dini na taasisi za kimataifa kuzungumza kwa sauti moja katika juhudi za kukomesha vurugu, kuwaunga mkono waathirika na kuweka msingi wa amani ya haki na endelevu duniani.