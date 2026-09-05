Iran na Urusi Zajadili Kuimarisha Ushirikiano Katika Sekta ya Uchapishaji na Vitabu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Iran na Urusi zimejadili njia za kuimarisha ushirikiano katika sekta ya uchapishaji, tafsiri na uenezaji wa kazi za fasihi, katika mkutano uliofanyika pembezoni mwa Maonesho ya Kimataifa ya Vitabu ya Moscow nchini Urusi.

Mkurugenzi Mkuu wa Majukwaa na Shughuli za Kiutamaduni katika Wizara ya Utamaduni na Mwongozo wa Kiislamu ya Iran, Ali Reza Nouri Zadeh, amekutana na kundi la wachapishaji wa Urusi na kujadili uwezekano wa kuendeleza tafsiri na uchapishaji wa vitabu kwa kubadilishana, kubadilishana haki za uchapishaji na kuongeza ushiriki wa wachapishaji katika shughuli za kitamaduni za nchi hizo mbili.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran -IRNA-, sambamba na Maonesho ya Kimataifa ya Vitabu ya Moscow, programu maalumu ya sekta ya uchapishaji imefanyika katika Kituo cha Viwanda Ubunifu cha Moscow, kinachojihusisha na sekta mbalimbali za ubunifu ikiwemo uchapishaji, uhuishaji, michezo ya kompyuta, filamu na muziki.

Katika programu hiyo, wawakilishi wa zaidi ya wachapishaji 20 waliopo Moscow wamekutana na wachapishaji na wadau wa utamaduni kutoka nchi mbalimbali zilizoshiriki katika maonesho hayo.

Miongoni mwa ajenda kuu za mkutano huo ni kuwasilisha kazi za fasihi, kubadilishana uzoefu, kutafuta fursa za kuhamisha haki za uchapishaji na tafsiri, pamoja na kujenga mahusiano ya kitaalamu baina ya wachapishaji.

Nouri Zadeh, ambaye pia ni msimamizi wa Mradi wa Ruzuku ya Uchapishaji wa Iran na Mpango wa Tehran wa Ushirika wa Uchapishaji, amekutana na kujadiliana na wawakilishi wa baadhi ya kampuni za uchapishaji za Urusi, zikiwemo Nauka, Mann, Ivanov & Ferber na A Journey Through History.

Katika mazungumzo hayo, uwezo wa sekta ya uchapishaji nchini Iran pamoja na programu zinazosaidia tafsiri na uchapishaji umeelezwa, huku pande hizo zikijadili namna ya kutafsiri na kuchapisha kazi kutoka kila nchi katika nchi nyingine, kubadilishana haki za uchapishaji na kuongeza ushirikiano wa kitaalamu kati ya wachapishaji wa Iran na Urusi.

Hatua Mpya za Kuendeleza Ushirikiano wa Uchapishaji

Pembezeni mwa maonesho hayo, mkutano mwingine maalumu wa wawakilishi wa sekta ya uchapishaji kutoka Iran na Urusi umefanyika kwa lengo la kuimarisha ushirikiano katika kushiriki kwa pamoja katika maonesho ya kimataifa ya vitabu, kutafsiri na kuchapisha kazi kutoka nchi moja katika nchi nyingine na kubadilishana haki za uchapishaji.

Nouri Zadeh amesisitiza umuhimu wa kutumia ipasavyo programu za ruzuku za tafsiri kati ya Iran na Urusi, akieleza kuwa msaada wa nchi hizo mbili katika eneo hilo unaweza kuongeza uwepo wa kazi za waandishi wa Iran katika soko la vitabu la Urusi, pamoja na kuwafahamisha wasomaji wa Iran kuhusu fasihi na kazi za waandishi wa Urusi.

Pia amependekeza kuandaliwa kwa mikutano ya moja kwa moja ya kibiashara kati ya wachapishaji, mawakala wa fasihi na wenye haki za kazi za fasihi kutoka Iran na Urusi, ili kuwezesha uuzaji na ununuzi wa haki za uchapishaji na kusainiwa kwa mikataba ya moja kwa moja.

Ushirikiano katika eneo la vitabu vya watoto na vijana pamoja na michoro ya vitabu pia umejadiliwa, ukiwemo kubadilishana kazi na wachoraji, kuandaa maonesho na warsha za pamoja, ziara za kifasihi na kusaidia utengenezaji na uchapishaji wa vitabu vyenye michoro.

Pande hizo mbili zimekubaliana kuendelea na mawasiliano kati ya taasisi na wadau wa sekta ya uchapishaji wa Iran na Urusi, huku zikilenga kuhamisha ushirikiano huo kutoka katika mazungumzo ya kwenye maonesho hadi katika kusaini mikataba, kuchapisha vitabu na kutekeleza miradi ya pamoja.

Urusi Yasisitiza Kuimarisha Uhusiano wa Kiutamaduni na Iran

Kwa upande mwingine, Mwakilishi Maalumu wa Rais wa Urusi anayeshughulikia masuala ya vitabu na uchapishaji ametembelea banda la Nyumba ya Vitabu na Fasihi ya Iran katika Maonesho ya Kimataifa ya Vitabu ya Moscow, ambako amekutana na ujumbe wa Iran na kusisitiza utayari wa Urusi wa kuendeleza uhusiano wa kiutamaduni na Iran.

Amesema kiwango cha mahusiano kati ya nchi hizo mbili kimefikia moja ya hatua zake za juu zaidi.

Mahdi Mohseni, Naibu wa Masuala ya Kiuchumi na Kiutamaduni wa Nyumba ya Vitabu na Fasihi ya Iran, amesisitiza uhusiano wa kihistoria wa kitamaduni na urithi mkubwa wa kifasihi wa nchi hizo mbili.

Ameeleza kuwa mazingira yaliyopo sasa nchini Iran na Urusi yanafaa kwa ajili ya kupanua maingiliano na mabadilishano ya kitamaduni, akisisitiza utayari wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuendeleza mabadilishano ya kitamaduni na Urusi, hususan katika sekta ya uchapishaji.

Nyumba ya Vitabu na Fasihi ya Iran, ikiwakilisha Idara ya Masuala ya Utamaduni ya Wizara ya Utamaduni na Mwongozo wa Kiislamu, inashiriki katika Maonesho ya 39 ya Kimataifa ya Vitabu ya Moscow.