Iran Yaionya Marekani: Ikiwa Mzingiro wa Baharini Utaendelea, Jeshi la lran Litafanya Mashambulizi Makali Zaidi Dhidi ya Meli za Kijeshi za Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya (saww) ya Iran ameionya Jeshi la Marekani kwamba endapo litaendelea na vitendo vya uchokozi, kuvuruga usalama, kusumbua meli za Iran na kuweka kizuizi cha baharini dhidi ya Iran, mashambulizi ya Jeshi la Wanajeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya meli za kijeshi za Marekani katika eneo hilo yatakuwa makali zaidi kuliko hapo awali na yanaweza kupanuka.

Msemaji huyo amesema hatua za Marekani za kuendelea na kile alichokiita vitendo vya uovu, kuvuruga usalama na kuzuia meli za Iran hazitakosa majibu kutoka kwa Jeshi la Wanajeshi la Iran.

Ameonya kuwa endapo kizuizi hicho cha baharini na usumbufu dhidi ya meli za Iran vitaendelea, Iran itachukua hatua kali zaidi dhidi ya meli za kijeshi za Marekani zilizopo katika eneo hilo.

Aidha, amesema ukubwa wa hatua za kijeshi za Iran unaweza kuongezeka iwapo Marekani itaendelea na vitendo hivyo, akisisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko tayari kukabiliana na vitisho dhidi ya usalama na maslahi yake.