Admirali Sayyari: Kusimama Imara Dhidi ya Adui wa Aina Hii ni Jambo la Kujivunia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu wa Masuala ya Uratibu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Admirali Habibullah Sayyari, amesema kushindwa kwa adui kufikia malengo yake ni ushahidi wa mafanikio ya Iran katika vita vya hivi karibuni.

Akizungumza Jumamosi katika kikao kilichofanyika kwa kuhudhuriwa na kundi la makamanda na viongozi wa Jeshi la Iran, Admirali Sayyari amesema kuvutia na kuajiri nguvu kazi yenye uwezo na sifa za hali ya juu ni jambo lenye umuhimu mkubwa.

Amesema mtaji muhimu zaidi katika taasisi yoyote ni rasilimali watu, kwa sababu watu wenye sifa na uwezo unaohitajika wanaweza kuiwezesha taasisi kufikia maendeleo na kupiga hatua.

Akifafanua zaidi kuhusu nafasi ya rasilimali watu katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Jeshi la Iran, Admirali Sayyari amesema:

“Jambo muhimu zaidi katika kuimarisha uwezo wa mapambano wa Jeshi pia ni mwanadamu. Nguvu kazi safi na yenye imani inaweza kutufikisha katika malengo tunayoyataka.”

Amesema Iran hadi sasa imekuwa na wanajeshi na watendaji wenye uwezo mkubwa, ambao ndio waliosimama imara kwa kipindi cha miaka minane ya Ulinzi Mtakatifu, licha ya kukabiliana na adui aliyekuwa na silaha nyingi na vifaa vya kijeshi.

Sayyari ameongeza kuwa watu hao waliiwezesha Jeshi la Iran kuendelea kusimama imara licha ya kuwepo kwa vikwazo na changamoto za upatikanaji wa vifaa, na kutekeleza jukumu lake kuu la kulinda usalama wa ardhi ya nchi pamoja na Mapinduzi ya Kiislamu.

Admirali Sayyari amesisitiza kuwa uwezo huo wa kusimama imara mbele ya changamoto na maadui ni jambo linalopaswa kuwa chanzo cha fahari kwa taifa la Iran.