Hezbollah Yalaani Kuendelea kwa Mashambulizi ya Utawala wa Kizayuni Dhidi ya Lebanon

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hezbollah ya Lebanon imelaani kuendelea kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon, ikikosoa utendaji wa maafisa wa Lebanon na kusisitiza kuwa kuendelea kwa uvamizi, mashambulizi, mauaji na uharibifu kunaonyesha kushindwa kwa mchakato wa mazungumzo ya moja kwa moja na makubaliano ya mfumo.

Katika taarifa yake iliyotolewa Jumamosi kuhusu uchokozi unaoendelea wa Kizayuni dhidi ya Lebanon, Hezbollah imesema adui huyo anaendelea kuongeza uchokozi na uhalifu wake dhidi ya Lebanon kwa kuua, kushambulia kwa mabomu, kubomoa na kulipua kwa utaratibu nyumba na vijiji, kufuta alama zake na kuharibu misingi yote ya maisha humo, bila kuzuiwa na kwa visingizio visivyo na msingi.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa uchokozi wa kigaidi wa adui huyo jana ulisababisha kuuawa kwa mashahidi wanne na kujeruhiwa kwa makumi ya watu, huku kukiwa na ukimya kamili wa kimataifa na ushirikiano wa wazi wa Marekani, pamoja na kutokuwepo kabisa kwa mamlaka ya Lebanon katika kutekeleza majukumu yake.

Aidha, Hezbollah imekosoa msisitizo wa mamlaka ya Lebanon wa kuendelea na kile ilichokiita chaguo potofu, mkondo wa kujisalimisha na mfumo unaokanyagwa kila siku na adui. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mkondo huo haujaleta chochote kwa Lebanon isipokuwa fedheha na aibu, na haujasababisha chochote isipokuwa kuimarisha uvamizi na kuendeleza uchokozi na uhalifu dhidi ya Walebanon.

Hezbollah imeeleza kuwa uchokozi huo unaolaaniwa na unaoendelea, ukiwa na ushirikiano, ulinzi na mipango kamili ya Marekani, hauna sababu nyingine isipokuwa kuishinikiza na kuilazimisha mamlaka ya Lebanon kutekeleza ajenda ambazo malengo yake tayari yanajulikana, hata kama gharama yake ni kuizamisha Lebanon katika kinamasi cha fitina za ndani.

Taarifa hiyo imesisitiza kuwa kuendelea kwa mamlaka ya Lebanon kukimbilia mkondo huu ambao Hezbollah imeueleza kuwa ni wa kipuuzi, usio halali na usio wa kikatiba, kunampa adui ulinzi wa kuendeleza uchokozi wake, na kumpa muda zaidi wa kutimiza malengo yake, kuweka masharti yake na kulazimisha matakwa yake kwa Lebanon.

Mazungumzo na Makubaliano Yashindwa Kulinda Lebanon

Hezbollah imeeleza kuwa madai ya mamlaka ya Lebanon kwamba mazungumzo yake ya moja kwa moja yasiyo na tija na makubaliano ya mfumo na adui yameleta mafanikio, yameangushwa na hali halisi ya kuendelea kwa uvamizi, uchokozi, umwagaji damu wa Walebanon, uharibifu na milipuko.

Imeongeza kuwa kuachiliwa kwa baadhi ya wafungwa wa Lebanon, licha ya umuhimu wake, hakuwezi kuwa kifuniko cha kupuuza kuendelea kwa uchokozi, uvamizi na mauaji.

Aidha, imesema hatua hiyo haiwezi kuwa sababu ya kuendelea na mkondo ambao, kwa mujibu wa Hizbullah, umethibitisha kushindwa na kutokuwa na uwezo wa kuilinda Lebanon na watu wake.

Hizbullah imekumbusha kwamba mamlaka ya Lebanon iliwahi kusisitiza mara kadhaa kuwa haitafuata mkondo wowote wa mazungumzo kabla ya adui kusitisha uchokozi wake.

Hezbollah Yaitaka Serikali ya Lebanon Kutafakari Upya Msimamo Wake

Hezbollah imeitaka mamlaka ya Lebanon kutafakari upya misimamo yake na kuacha ukaidi, huku ikiitaka kuweka kando mabishano na misuguano ya kisiasa kwa ajili ya maslahi ya Lebanon na wananchi wake.

Aidha, imeitaka mamlaka kurejea kwenye misingi ya kitaifa inayowaunganisha wananchi na kulinda mamlaka na uhuru wa Lebanon.

Hezbollah pia imewataka Walebanon wote kusimama katika safu moja nyuma ya msimamo wa kitaifa ulioungana, unaolinda nguvu, uimara na mamlaka ya Lebanon katika kukabiliana na uchokozi wa utawala wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa Hezbollah, msimamo wa kitaifa ulioungana ni muhimu katika kulinda Lebanon, wananchi wake na mamlaka yake dhidi ya mashambulizi yanayoendelea.