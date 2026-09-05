Admirali Sayyari: Iran Imesimama Imara Dhidi ya Adui Mwenye Teknolojia Zote za Dunia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Naibu Kamanda Mkuu wa Jeshi la Iran anayeshughulikia masuala ya uratibu, Admirali Habibullah Sayyari, amesema Iran inaendelea kusimama imara dhidi ya adui mwenye vifaa na teknolojia zote za kisasa zinazopatikana duniani, akisisitiza kuwa vita vya leo ni vita vya utashi na ustahimilivu, si suala la vifaa pekee.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Admirali Sayyari ameyasema hayo Jumamosi katika mkutano uliofanyika kwa ajili ya kuwasilisha ripoti kuhusu shughuli za uajiri na kuvutia wataalamu na rasilimali watu wenye uwezo katika Jeshi la Iran. Mkutano huo ulihudhuriwa na viongozi na maafisa mbalimbali wa jeshi.

Akizungumza katika mkutano huo, Admirali Sayyari amesisitiza umuhimu wa kuwavutia na kuwaajiri watu wenye uwezo na utaalamu, akisema kuwa rasilimali watu wenye sifa na uwezo ni nguzo kuu katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa nchi.

Admirali Sayyari ametolea mfano wa namna Jeshi la Iran lilivyoweza kusimama imara wakati wa vita vya miaka minane, vilivyopiganwa kati ya Iran na utawala wa Saddam Hussein kuanzia mwaka 1980 hadi 1988, licha ya Iran kukabiliwa na vikwazo na mzingiro wa aina mbalimbali.

Amesema licha ya mazingira hayo magumu, adui alishindwa kufikia malengo yake.

Akifafanua zaidi kuhusu hali ya vita vya leo, Admirali Sayyari amesema:

“Vita vya leo ni vita vya utashi na uwezo wa kustahimili matatizo. Katika uwanja huu tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa.”

Ameongeza kuwa Wairani wanapaswa kujivunia uwezo wao na kutambua ukubwa wa changamoto inayowakabili, akisema adui anayekabiliana nao leo anamiliki vifaa na teknolojia zote za kisasa zinazopatikana duniani.

“Tunapaswa kuinua vichwa vyetu kwa fahari, kwa sababu tunasimama imara mbele ya adui wa aina hii,” amesema Admirali Sayyari.