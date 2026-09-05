Ayatollah Mohseni-Ejaei Akutana na Maelfu ya Waislamu Katika Msikiti Mkuu wa Delhi - India

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkuu wa Mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatullah Gholam-Hossein Mohseni-Ejaei, amefanya ziara ya kihistoria katika Msikiti Mkuu wa Delhi, India, ambako alipokelewa kwa furaha na maelfu ya Waislamu wa mji huo.

Ayatollah Mohseni-Ejei aliambatana na Ayatollah AbdulMajid Hakimilaahi, mwakilishi wa Imam Sayyid Ali Khamenei nchini India, pamoja na Balozi wa Iran nchini India, Dkt. Mohammad Fathali.

Wakati wa ziara hiyo, Ayatollah Mohseni-Ejaei aliswali Swala ya Ijumaa katika Msikiti Mkuu wa Delhi, akiongozwa na Imamu wa Ijumaa wa msikiti huo.

Baada ya Swala ya Ijumaa, alikutana na kuzungumza na baadhi ya viongozi na waumini wa Kiislamu, akisisitiza umuhimu wa umoja, mshikamano na kuimarisha udugu miongoni mwa Waislamu.

Ziara hiyo imeelezwa kuwa ya kihistoria, kwa kuwa ilikuwa mara ya kwanza kwa Ayatollah Mohseni-Ejaei kuitembelea India na pia mara yake ya kwanza kufika katika Msikiti Mkuu wa Delhi, ambao kwa karne nyingi umekuwa miongoni mwa vituo muhimu na vya kihistoria vya jamii ya Waislamu nchini India.

Mapokezi makubwa aliyoyapata kutoka kwa maelfu ya Waislamu wa Delhi yameonesha umuhimu wa uhusiano na mshikamano miongoni mwa Waislamu, pamoja na nafasi ya misikiti katika kuimarisha umoja na mawasiliano ndani ya Umma wa Kiislamu.