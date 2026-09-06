Jibu la makombora ya IRGC katika Ghuba ya Uajemi; Meli ya ndege na meli ya kivita ya Marekani zinalengwa

Shirika la Habari la Abna – Kikundi cha Siasa: Chini ya saa 24 baada ya shambulio la CENTCOM dhidi ya meli tatu za mafuta za Iran, IRGC ilifanya operesheni mbili tofauti na kulenga meli ya ndege na meli ya kivita ya Marekani kwa makombora ya balistiki na kuharibu chombo cha adui kinachodhibitiwa kwa mbali (USV) karibu na Mlango wa Hormuz. Hatua hii ilikuwa jibu thabiti dhidi ya uchokozi wa Marekani, na meli za kivita za adui ziliondoka eneo hilo baada ya kupata uharibifu.

Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya IRGC alfajiri ya Jumapili katika taarifa yao namba 10 ilitangaza: Kikosi cha Anga na Nafasi cha IRGC kilitumia makombora kadhaa ya balistiki kushambulia meli ya ndege na meli ya kivita ya jeshi la Marekani – linaloua watoto na linalovamia – ambalo lilikuwa likisumbua meli za Iran na kushiriki katika kizuizi cha baharini.

Kulingana na taarifa hiyo, meli mbili za kivita baada ya kupata uharibifu na kuogopa mashambulio tena, zililazimika kukimbia eneo la mapigano. IRGC ilisisitiza kwamba adui mshambuliaji ambaye kwa miaka mingi alikuwa akijivuna kwa kiburi cha uwongo na madai ya uongo katika eneo hilo, leo alilazimika kukiri rasmi kwamba meli mbili za kivita za Jeshi la Wanamaji la Marekani zimeshambuliwa. Kukiri kwa CENTCOM kutokea kwa operesheni hii kulichukuliwa kama ushahidi hai wa kushindwa kwa kimkakati kwa adui na uthibitisho wa nguvu za kushambulia za IRGC.

Saa chache baadaye, Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya IRGC katika taarifa namba 11 iliripoti kwamba chombo kimoja cha adui kinachodhibitiwa kwa mbali (USV) cha jeshi la kigaidi la Marekani kililengwa na Jeshi la Wanamaji la IRGC. USV hii, iliyokuwa ikijaribu kuingia katika eneo lililohifadhiwa la Mlango wa Hormuz, ilishambuliwa. IRGC kwa kurejelea usimamizi wa kimkakati wa njia hiyo muhimu ya maji na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ilisisitiza kwamba kila harakati ya kukata tamaa ya adui iko chini ya uangalizi wa wapiganaji wa Jeshi la Wanamaji la IRGC na itajibiwa kwa uthabiti. Marekani inapaswa kujua kwamba haina njia nyingine ila kuondoka eneo hilo na kuacha uovu wake.

Operesheni hii ilifanyika wakati ambapo jana CENTCOM ilikuwa imeripoti shambulio dhidi ya meli tatu za mafuta zinazohusishwa na IRGC. IRGC kwa hatua hii ilitoa jibu kali dhidi ya uchokozi wa Marekani na kuonyesha tena kwamba vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimedhamiria na kwa uthabiti kulinda usalama wa Iran ya Kiislamu.

Mwishoni mwa taarifa zake, IRGC ilionya kwamba ikiwa vitendo vya uadui na uchokozi vitaendelea, utawala wa Marekani unapaswa kutarajia majibu makali zaidi. Tumesimama kwa nguvu kuliko wakati wote, na ushindi ni wa watu wa Iran ya Kiislamu inayostahimili; kushindwa na majuto yatakuwa mwisho wa lazima kwa wavamizi.