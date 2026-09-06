Jenerali Mohebbi: Kizuizi cha kiuchumi dhidi ya Iran kinagharimu Marekani sana

Brigedia Jenerali Hossein Mohebbi, msemaji wa IRGC ya Iran, katika mahojiano akizungumzia vikwazo vikali na kile kinachoitwa kizuizi cha baharini cha Iran na Marekani, alisema: Dhana ya Marekani na Trump ilikuwa kwamba wanaweza kuilaza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kutumia nguvu zao za kijeshi na meli zao za kivita, lakini matukio ya hivi karibuni yameonyesha kwamba makadirio hayo yana mbali na ukweli.

Alisema kwamba sehemu kubwa ya nguvu ya Marekani imejengwa juu ya kuonyesha silaha zake za kijeshi, na akasema: Walidhani kwamba uwepo tu wa meli za kivita na meli za ndege ungetosha kufanya Iran irudi nyuma, lakini kila hatua waliposonga mbele, walilazimika kurudi hatua kadhaa nyuma.

Aliongeza: Jambo hili lenyewe lilionyesha kwamba nchi kubwa inayodai kuwa ya kwanza katika nyanja ya kijeshi, imekumbana na vikwazo vikubwa katika kukabiliana na Iran.

Gharama ya vikwazo kwa Marekani ni kubwa kuliko kwa Iran

Msemaji wa IRGC aliporejelea shinikizo za kiuchumi za Marekani dhidi ya Iran, alisema: Je, nchi ambayo yenyewe inakabiliwa na madeni makubwa ya kiuchumi, na wakati huo huo iko katika vita vya kiuchumi na China na nchi nyingine, inawezaje kudai kwamba itashinda katika vita vya kiuchumi dhidi ya Iran?

Jenerali Mohebbi pia alisema kuhusu kizuizi cha baharini na athari zake za kiuchumi: Ikiwa tutaangalia suala hili kwa mtazamo wa kiuchumi, uharibifu ambao hali hii inasababisha Marekani unaweza kuwa mara kadhaa zaidi ya uharibifu unaosababishwa kwa Iran.