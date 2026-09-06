IRGC: kila mwendo wa kutiliwa shaka utashambuliwa; jibu kwa uchokozi wa Marekani limetolewa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Kamanda wa Jeshi la Wanamaji la IRGC katika taarifa yake akisisitiza kwamba: «Msidanganywe na Marekani; kila mwendo wa kutiliwa shaka utashambuliwa» alionya: uchokozi wa jeshi la kigaidi la Marekani katika shambulio dhidi ya meli tatu za mafuta zinazomilikiwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utajibiwa.