IRGC: kila mwendo wa kutiliwa shaka utashambuliwa; jibu kwa uchokozi wa Marekani limetolewa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Kamanda wa Jeshi la Wanamaji la IRGC katika taarifa yake akisisitiza kwamba: «Msidanganywe na Marekani; kila mwendo wa kutiliwa shaka utashambuliwa» alionya: uchokozi wa jeshi la kigaidi la Marekani katika shambulio dhidi ya meli tatu za mafuta zinazomilikiwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utajibiwa.
6 Septemba 2026 - 11:23
Msimbo wa Habari: 1862103
Source: ABNA
Kamanda wa Jeshi la Wanamaji la IRGC katika taarifa yake alionya meli zote zilizoko katika Ghuba ya Uajemi na karibu na Mlango wa Hormuz kwamba kila mwendo wa kutiliwa shaka utashambuliwa.
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