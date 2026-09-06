Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya yalionya jeshi la kigaidi la Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, msemaji wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya Jumamosi jioni katika taarifa yake alisema: Jeshi la kigaidi la Marekani linaonywa kwamba ikiwa vitaendelea kwa uovu, kusababisha ukosefu wa usalama na usumbufu kwa meli za Iran, na kizuizi cha baharini dhidi ya Iran, mapigo ya vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya meli za kivita za Marekani katika eneo hilo yatakuwa makali zaidi kuliko hapo awali, na pia kuna uwezekano wa kupanuka.