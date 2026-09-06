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Kuandaliwa kwa maandamano dhidi ya Uzionisti katika moyo wa Ufaransa

6 Septemba 2026 - 11:24
Msimbo wa Habari: 1862105
Source: ABNA
Kuandaliwa kwa maandamano dhidi ya Uzionisti katika moyo wa Ufaransa

Wanaharakati wanaounga mkono Palestina walilaani mauaji ya halaiki katika Ukanda wa Gaza kwa kuandaa maandamano dhidi ya Uzionisti katika moyo wa Ufaransa.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, Jumamosi mjini Paris, mji mkuu wa Ufaransa, kulifanyika maandamano dhidi ya Uzionisti na kuunga mkono watu wanaoonewa wa Palestina. Wafuasi wa Palestina walikusanyika katika uwanja mkuu wa Paris wakiwa na mabango yanayotaka ukombozi wa Palestina na kususia utawala wa Kizayuni.

Washiriki wa maandamano haya kwa kupiga kelele za maneno walilaani mauaji ya halaiki katika Ukanda wa Gaza na kusisitiza kwamba hawatanyamaza mbele ya uhalifu huu.

Pia walikosoa ukimya wa kimataifa kuhusu matukio ya Ukanda wa Gaza. Washiriki wa maandamano walibeba picha za uhalifu wa utawala wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza na pia walilaani uvamizi wa Israel dhidi ya Ukingo wa Magharibi.

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