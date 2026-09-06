Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, tovuti ya Al Jazeera iliripoti kwamba wakati uchumi wa nchi mbalimbali unakabiliwa na migogoro inayosababishwa na mvutano katika eneo hilo na usumbufu wa mnyororo wa usambazaji wa nishati, uchumi wa Marekani pia unakabiliwa na ongezeko la bei ya mafuta ambalo halijawahi kutokea. Nchi hii kama mzalishaji mkubwa wa mafuta ghafi duniani imeshuhudia ongezeko la bei ya petroli ambalo halijawahi kutokea tangu majira ya joto ya 2022. Licha ya juhudi za serikali ya Marekani kupunguza wimbi hili, bei zinaendelea kupanda, na mwelekeo huu unaathiri vibaya wastani wa mfumuko wa bei wa ndani.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hali ya sasa pamoja na ongezeko la bei za bidhaa nyingine inalipa shinikizo serikali ya Trump na kupunguza chaguo zake za kupanua eneo la vita na kupanua orodha ya malengo ikiwa ni pamoja na vituo vya nishati vya Iran.

Katika miezi ya hivi karibuni, serikali ya Marekani imeongeza pipa milioni 128 za mafuta kwenye akiba yake ya kimkakati ili kupunguza bei ya petroli hadi chini ya dola nne kwa galoni, lakini haijafaulu. Bei ya galoni moja kabla ya kuanza kwa vita ilikuwa chini ya dola tatu, na haitawahi kurudi kwenye hali ya kabla ya vita hadi kufunguliwa kwa Mlango wa Hormuz.

Makampuni ya mafuta ya ndani nchini Marekani pia huweka bei kulingana na bei za dunia na sio usambazaji na mahitaji ya ndani. Hiyo inamaanisha kuwa bei zinaweza kupanda kwa asilimia 60 zaidi ya kile kinachopaswa kuwa.

Ongezeko la bei pamoja na kukaribia kwa uchaguzi wa katikati ya muhula wa Congress kumekuwa kisigino cha Achilles cha mkakati wa Trump katika vita dhidi ya Iran. Hali hii inapunguza chaguo zake.