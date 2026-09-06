Kauli za kuingilia za Trump kuhusu sera za uhamiaji za Hispania

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu RT (Ruptly), Rais wa Marekani Donald Trump katika kauli zake za kuingilia aliandika: «Kinachotokea Hispania ni cha kuhuzunisha sana, kwa sababu nchi hii haina udhibiti wowote juu ya mipaka yake.»

Hispania ilikuwa moja ya nchi chache za Ulaya ambazo zilikataa kushirikiana katika operesheni za kijeshi dhidi ya Tehran wakati wa mashambulio ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran. Serikali ya Pedro Sánchez, kwa kuyalaani mashambulio, iliyaelezea kuwa ni hatua nje ya mfumo wa sheria za kimataifa na ikatangaza kwamba vituo vya kijeshi vya pamoja vya Marekani na Hispania huko Rota na Morón havitapewa vikosi vya Marekani kwa operesheni dhidi ya Iran. Kufuatia uamuzi huu, ndege kadhaa za Marekani ziliondoka kwenye vituo hivyo.

Msimamo wa Madrid ulisababisha mzozo usio na kifani na Washington, hasa kwamba serikali ya Hispania ilisisitiza kwamba mikataba ya nchi mbili kuhusu vituo vya kijeshi hairuhusu matumizi yao kwa operesheni za kukera dhidi ya Iran. Hispania pia ilisisitiza suluhisho la kidiplomasia na kuzingatia Mkataba wa Umoja wa Mataifa na ilionyesha upinzani dhidi ya shinikizo la Marekani kwa ushiriki zaidi katika vita. Msimamo huu ulifichua mpasuko kati ya wanachama wa Ulaya wa NATO kuhusu jinsi ya kukabiliana na vita dhidi ya Iran na ulisababisha kuongezeka kwa mvutano kati ya Madrid na Washington.