Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Sahra Dagdelen, mtaalamu wa masuala ya nje kutoka chama cha Ujerumani «Muungano wa Sahra Wagenknecht – kwa Akili na Haki» aliiambia RIA Novosti: Serikali ya Ujerumani haijatoa ushahidi wowote wa kuhusika kwa Urusi katika tukio la drone huko Leipzig wala hati yoyote ya kuthibitisha mashtaka yake.

Alisisitiza kwamba inapokuja suala la vita na amani, serikali ina wajibu wa kuipa umma fursa ya kuchunguza ushahidi, na sio kujikita tu katika kutoa madai yasiyo na ushahidi.

Kabla ya hayo, Balozi wa Urusi nchini Ujerumani, Sergei Nechayev, alikuwa amesema kwamba Moscow inalitazama tukio la drone huko Leipzig na mwitikio wa Berlin kwake kama kitendo cha uchochezi na chenye lengo.

Tukio la drone huko Leipzig limegeuka kutoka kwa tukio moja kuwa mvutano mkubwa wa kidiplomasia na kiusalama kati ya Ujerumani na Urusi.

Ujerumani imeilaumu Urusi rasmi kwa tukio la Agosti 4 katika uwanja wa ndege wa Leipzig/Halle. Waziri wa Mambo ya Ndani wa Ujerumani alisema uchunguzi wa vyombo vya usalama vya nchi hiyo na washirika wa Ulaya unaonyesha wazi kuhusika kwa Urusi. Katika eneo la tukio, drone iliyokuwa na vilipuzi na vifaa vya kulipua pia iligunduliwa.

Urusi imekanusha mashtaka haya. Ubalozi wa Urusi mjini Berlin umeuita madai ya Ujerumani kuwa yasiyo na msingi na ya uchochezi, na Moscow imeonya kwamba hatua za Ujerumani hazitaachwa bila jibu.

Kwa upande wake, Ujerumani imetangaza kufungwa kwa ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn na kusitisha shughuli za «Nyumba ya Urusi» mjini Berlin, na imeripoti kuimarisha udhibiti wa kuingia kwa raia wa Urusi na juhudi za kuongeza watu na mashirika ya Urusi kwenye orodha ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi nayo imeitisha kaimu balozi wa Ujerumani mjini Moscow.