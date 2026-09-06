Msaidizi wa Putin: Mazungumzo ya rais na wawakilishi wa Trump yalikuwa ya wazi sana

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Kremlin imeripoti kwamba mkutano wa saa tatu kati ya Vladimir Putin, Rais wa Urusi, na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Trump kwa Mashariki ya Kati, na Jared Kushner, mkwe na mshauri mkuu wa Rais wa Marekani, umeisha mjini Moscow baada ya saa tatu.

Katika suala hilo, shirika la habari la TASS la Urusi limeripoti kwamba Yuri Ushakov, msaidizi wa Rais wa Urusi, ametangaza kwamba mazungumzo ya Putin na Witkoff na Kushner yamekuwa ya kujenga na ya wazi sana.

Aliongeza kwamba Witkoff na Kushner wamejitolea kutumia tathmini za Putin kuhusu kutatua mzozo wa Ukraine katika mazungumzo yao huko Kiev.

Msaidizi wa Rais wa Urusi pia ametangaza kwamba Putin amesisitiza azimio lake la kuingia katika mazungumzo ya kujenga na Marekani kuhusu kutatua mzozo wa Ukraine.