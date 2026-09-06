Waziri Mkuu wa India: Pakistan Ikifanya Uvunjifu wa Amani, Tutaingia Katika Ardhi Yake Dondoo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri Mkuu wa India, Narendra Modi, ametoa onyo kali kwa Pakistan, akisema kuwa endapo nchi hiyo itajaribu kuendeleza vitendo vya kigaidi ndani ya ardhi ya India, majeshi ya India yataingia katika ardhi ya Pakistan na kulenga maeneo yao.

Modi alitoa kauli hiyo Jumamosi jioni alipokuwa akizungumza katika Chuo cha Biashara cha Shri Ram, kinachohusishwa na Chuo Kikuu cha Delhi, ambapo alisema kuwa watu wanaoeneza ugaidi kwa sasa wako katika hali dhaifu.

Amesema: “Ikiwa Pakistan itafanya uvunjifu wowote wa amani, majeshi ya India yataingia katika ardhi yake na kuwashambulia.”

Waziri Mkuu huyo pia alidai kuwa hali ya amani imeimarika kuanzia Jammu na Kashmir hadi maeneo ya Kaskazini Mashariki mwa India, akisema kuwa uwezo wa makundi ya kigaidi umevunjwa.

Aidha, Modi amepongeza maendeleo ya India na kueleza matarajio yake kwamba nchi hiyo itakuwa kitovu cha uzalishaji, utafiti na ubunifu duniani, pamoja na kuwa nguvu kubwa katika mauzo ya bidhaa za kilimo.

Aliongeza kuwa India inatarajia kuwa na kituo chake cha anga za juu na siku moja kuwa mwenyeji wa Michezo ya Olimpiki ambayo itavuta hisia za dunia.

Hata hivyo, Pakistan imewahi kuyakataa madai ya India kuhusu kuhusika kwake na vitendo vya kigaidi ndani ya India.