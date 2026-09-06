Huruma na Upole wa Mtume Muhammad (saww), Siri ya Kuenea kwa Uislamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Qur’ani Tukufu inamsifu Mtume Muhammad (saww) kwa tabia yake njema na huruma kubwa, ikisema: “Na hakika wewe una tabia tukufu sana.” (Qur’ani, 68:4). Tabia hizi za Mtume (saww), zikiambatana na subira, msamaha, upole na heshima kwa utu wa mwanadamu, zilikuwa miongoni mwa sababu zilizowavutia watu wengi na kuchangia kuenea kwa Uislamu.

Mtume Muhammad (saww) hakuwatendea kwa wema Waislamu pekee, bali aliwaheshimu pia wapinzani wake, mateka, watoto, wanyonge na hata wale waliomfanyia ubaya.

Subira kwa Myahudi aliyemdai kwa ukali

Miongoni mwa mifano ya huruma ya Mtume (saww) ni tukio la mtu mmoja Myahudi aliyemfuata akidai deni lake kwa ukali. Mtu huyo alizungumza kwa ukali na hata kumvuta Mtume (saww) kwa nguo yake mpaka alama ikaonekana shingoni mwake.

Baadhi ya Maswahaba walitaka kumshambulia mtu huyo, lakini Mtume (saww) aliwazuia na kuendelea kuzungumza naye kwa upole na utulivu. Tabia hiyo njema ilimgusa sana mtu huyo, ambaye hatimaye alisilimu.

Qur’ani inafundisha kuhusu namna ya kukabiliana na uovu kwa kusema: “Ondoa ubaya kwa lililo jema zaidi, na mara moja yule ambaye baina yako na yeye kuna uadui atakuwa kana kwamba ni rafiki wa karibu.” (Qur’ani, 41:34).

Adi bin Hatim: Kutoka uadui hadi urafiki

Adi bin Hatim, mwana wa Hatim al-Ta’i, alikuwa Mkristo na miongoni mwa waliokuwa na upinzani dhidi ya Mtume (saww). Baada ya dada yake kutekwa na kufikishwa kwa Mtume (saww), alitendewa kwa heshima na kuachiwa huru.

Dada yake alipomweleza Adi kuhusu ukarimu na tabia njema aliyoonyeshwa na Mtume (saww), Adi aliamua kwenda Madina kumwona.

Mtume (saww) alipomwona Adi, alisimama kwa heshima, akamkaribisha na kumketisha mahali pake, huku yeye mwenyewe akiketi chini. Upole na heshima hiyo ilimgusa Adi, ambaye alitambua kwamba Mtume (saww) hakuwa mfalme mwenye kutafuta mamlaka, bali alikuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Hatimaye alisilimu na baadaye akawa miongoni mwa wafuasi wa Imam Ali (as).

Huruma kwa Safiyyah

Safiyyah binti Huyayy alikuwa miongoni mwa mateka baada ya Vita vya Khaybar. Wakati wa kuletwa kwa mateka, alipita karibu na miili ya watu wake waliokuwa wameuawa, jambo lililomsababishia huzuni kubwa.

Mtume (saww) alipofahamu yaliyotokea, alikemea kitendo hicho na kuonyesha kwamba hata katika mazingira ya vita, utu na heshima ya mwanadamu havipaswi kupuuzwa.

Hii ilikuwa dhihirisho la huruma yake kwa watu hata katika mazingira magumu ya migogoro.

Msamaha mkubwa wakati wa Kufunguliwa kwa Makkah

Wakati Makkah ilipofunguliwa katika mwaka wa nane Hijria, Mtume (saww) aliingia mjini akiwa na uwezo wa kuwaadhibu wengi wa wale waliokuwa wamempinga na kuwatesa Waislamu kwa miaka mingi.

Badala ya kulipiza kisasi kwa kiwango kikubwa, Mtume (saww) alitangaza msamaha kwa watu wengi wa Makkah. Kitendo hiki kilidhihirisha ukubwa wa moyo wake na mafundisho ya Uislamu kuhusu msamaha na huruma.

Qur’ani inasema: “Kwa sababu ya rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu umekuwa mpole kwao. Na lau ungekuwa mkali na mwenye moyo mgumu, bila shaka wangetawanyika kutoka pembeni mwako.” (Qur’ani, 3:159).

Kumjali jirani aliyekuwa akimsumbua

Miongoni mwa simulizi zinazotajwa kuhusu huruma ya Mtume (saww) ni kwamba alikuwa akifanyiwa vitendo vya kero na jirani yake. Hata hivyo, hakulipiza ubaya kwa ubaya.

Siku moja aligundua kuwa jirani huyo hakuonekana kama kawaida. Alipouliza kuhusu hali yake, alifahamu kuwa alikuwa mgonjwa. Mtume (saww) alimtembelea na kumuuliza hali yake kwa upole.

Tabia hiyo ya kumjibu anayekufanyia ubaya kwa wema inaonyesha nguvu ya maadili mema katika kubadilisha mioyo ya watu.

Huruma kwa watoto

Mtume (saww) alikuwa na huruma kubwa kwa watoto. Imepokelewa kutoka kwa Imam Jaafar al-Sadiq (as) kwamba siku moja Mtume (saww) alikuwa akiswalisha watu kwa jamaa, lakini akafupisha swala kuliko kawaida.

Baada ya swala, watu walimuuliza sababu ya kufanya hivyo. Mtume (saww) akawaeleza kwamba alikuwa amesikia kilio cha mtoto na hakutaka kumuongezea mzigo mama yake au kuchelewesha kumsaidia mtoto huyo.

Hili linaonyesha jinsi Mtume (saww) alivyokuwa akizingatia hali na mahitaji ya watu hata wakati wa ibada.

Unyenyekevu na maisha ya kawaida

Pamoja na kuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu na kiongozi wa jamii ya Kiislamu, Muhammad (saww) aliishi kwa unyenyekevu na hakujiona kuwa bora kwa sababu ya cheo chake.

Alipenda kuishi maisha yasiyo na anasa nyingi na aliwakumbusha watu kwamba yeye ni mja wa Mwenyezi Mungu. Qur’ani inasema: “Sema: Mimi ni mwanadamu kama nyinyi, nimefunuliwa kwangu Wahyi...” (Qur’ani, 18:110).

Unyenyekevu huo uliwafanya watu wajisikie kuwa karibu naye na kuona Uislamu kama ujumbe unaozingatia utu na heshima ya mwanadamu.

Huruma ndiyo njia ya kuufikia moyo wa mwanadamu

Mifano hii inaonyesha kwamba Mtume Muhammad (saww) alikuwa mfano wa rehema, subira, msamaha, upole na tabia njema. Alikabiliana na uadui bila kuacha misingi ya maadili, na mara nyingi alijibu ubaya kwa wema.

Mwenyezi Mungu anasema: “Na Hatukukutuma isipokuwa uwe ni rehema kwa walimwengu.” (Qur’ani, 21:107).

Kwa hiyo, ujumbe wa Mtume Muhammad (saww) haukuwasilishwa kwa maneno pekee, bali pia kupitia mwenendo wake. Huruma yake kwa watoto, heshima yake kwa watu, msamaha wake kwa maadui, subira yake mbele ya madhara na unyenyekevu wake katika maisha vilikuwa sehemu muhimu ya da‘wah yake.

Makala hiyo inahitimisha kwamba siri ya kuvutia mioyo ya watu kuelekea Uislamu haikuwa nguvu na ulazimishaji, bali ilikuwa pia katika tabia tukufu ya Mtume Muhammad (saww), ambaye alidhihirisha kwa vitendo maana ya kuwa “rehema kwa walimwengu.”