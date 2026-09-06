Iran Yafanya Mazungumzo ya Simu na Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia na Uturuki

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo tofauti kwa njia ya simu Jumamosi jioni na Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, Faisal bin Farhan, pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mazungumzo hayo yalijikita katika kujadili masuala ya uhusiano wa pande mbili, maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hilo, pamoja na juhudi za kidiplomasia zinazolenga kuimarisha utulivu wa kikanda.



Viongozi hao pia wamejadili hali ya kutokuwa na utulivu katika Mlangobahari wa Hormuz, huku upande wa Iran ukieleza kuwa hali hiyo imesababishwa na kile ilichokitaja kuwa ni vitendo vya uchokozi vya Marekani.



Mazungumzo hayo yanafanyika katika wakati ambapo juhudi za kidiplomasia za nchi za eneo hilo zinaendelea kutafuta njia za kupunguza mvutano, kuzuia kuenea kwa mgogoro na kurejesha utulivu katika eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati.



Iran imeendelea kusisitiza umuhimu wa mazungumzo na ushirikiano wa kikanda katika kukabiliana na changamoto za kiusalama na kisiasa zinazoikabili kanda hiyo.