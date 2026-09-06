Ejaei: Msimamo wa Taifa la Iran Umekuwa Mfano wa Kuigwa Duniani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkuu wa Mamlaka ya Mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Gholam-Hossein Mohseni Ejaei, amesema uimara na uvumilivu wa wananchi wa Iran pamoja na mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu umegeuka kuwa mfano wa kuigwa duniani.



Ejaei alitoa kauli hiyo alipowasili katika Uwanja wa Ndege wa Mehrabad mjini Tehran, akirejea kutoka New Delhi, India, ambako alishiriki katika mkutano wa wakuu wa mamlaka za mahakama wa nchi wanachama wa kundi la BRICS.



Akizungumzia mkutano huo, Ejei amesema kaulimbiu ya BRICS ya mwaka huu inahusiana na uendelevu, ushirikiano na uimara katika nyanja mbalimbali, hususan katika sekta ya uchumi.



Amesema kwa mtazamo wake, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikidhihirisha kwa vitendo dhana hizo, na kwamba uimara wa wananchi wa Iran pamoja na mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu sasa umetajwa kama mfano duniani.



Ejaei pia ameeleza kuhusu shughuli mbalimbali alizozifanya katika ziara yake ya siku mbili nchini India, akisema ziara hiyo ilimpa fursa ya kutambua kwa karibu heshima na nafasi kubwa anayoshikilia “Imam wetu shahidi” katika nyoyo za watu wanaounga mkono uhuru duniani.



Amesema baadhi ya wanazuoni na wananchi wa India walizungumza kwa heshima na kuthamini sana kuhusu Imam huyo shahidi.



Aidha, Ejaei amesema mapokezi aliyopata nchini India yalikuwa makubwa na ya kipekee, akieleza kuwa alipokelewa si kwa kuzingatia cheo chake pekee, bali pia kama mwanafunzi mdogo wa elimu ya dini na mtumishi katika mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na shule ya Wilayat.