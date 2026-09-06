Waziri wa Zamani wa Ulinzi wa Marekani: Trump Amejinasua Njia katika Vita dhidi ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Waziri wa zamani wa Ulinzi wa Marekani na Mkuu wa zamani wa Shirika la Ujasusi la Marekani (CIA), Leon Panetta, amesema Rais wa Marekani, Donald Trump, amejitia katika hali ya mkwamo mkubwa kutokana na vita dhidi ya Iran.

Panetta amesema vita kati ya Marekani na Iran ambavyo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, vilianzishwa na Trump zaidi ya miezi sita iliyopita, vinaweza kuendelea kwa miezi mingine sita, huku kukiwa hakuna dalili wazi ya namna ya kumaliza mzozo huo.

Akizungumza katika mahojiano na gazeti la The Guardian, Panetta amesema Marekani na Iran zimeingia katika mkwamo mkubwa, huku pande hizo zikiwa na chaguo chache sana za kumaliza vita.

Ameonya pia kuwa mzozo huo unaweza kugeuka kuwa vita visivyo na mwisho katika Mashariki ya Kati, akisema hakuna matarajio yaliyo wazi kwa sasa kuhusu namna vita hivyo vitakavyomalizika.

Panetta, ambaye amewahi kushika nyadhifa za juu katika serikali na idara za usalama za Marekani, ametumia uzoefu wa vita vya Iraq na Afghanistan kuonya kwamba mzozo wa Iran unaweza kuwa “vita vingine vilivyoshindwa” katika Mashariki ya Kati.

“Nadhani kuna uwezekano vita hivi vitaendelea kwa miezi mingine sita bila suluhisho,” amesema Panetta.

Kauli hiyo inaonyesha wasiwasi unaoongezeka miongoni mwa baadhi ya viongozi na maafisa wa zamani wa Marekani kuhusu uwezekano wa vita hivyo kurefuka na kusababisha madhara zaidi ya kiusalama na kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati.