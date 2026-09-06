India na Iran Zasisitiza Urafiki wa Kihistoria na Kujenga Amani na Haki

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mjini New Delhi nchini India, kumefanyika tukio la kuimarisha uhusiano wa kihistoria na wa kistaarabu kati ya India na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, likilenga kusisitiza umuhimu wa haki, amani na mshikamano wa kibinadamu.

Katika tukio hilo, Ayatollah Gholam-Hossein Mohseni-Ejaei, Mkuu wa Mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alipokelewa mjini New Delhi, ambapo alikabidhiwa Barua ya Heshima kwa niaba ya Shri Swami Sarang Global Peace Foundation.

Tukio hilo lilihudhuriwa pia na Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini India, H.E. Iraj Elahi, pamoja na Dkt. Elahi, Mwakilishi wa Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei nchini India.

Akielezea umuhimu wa tukio hilo, ilisisitizwa kuwa India na Iran si mataifa mawili pekee, bali ni ustaarabu wa kale uliounganishwa na historia ndefu, utamaduni, masuala ya kiroho na dhamira ya pamoja ya kusimamia haki na amani.

Aidha, ujumbe wa tukio hilo ulisisitiza kwamba haki haina utaifa, amani haina mipaka, na ubinadamu hauna migawanyiko, hivyo uhusiano kati ya mataifa unapaswa kujengwa katika kuheshimiana, kushirikiana na kutafuta amani kwa manufaa ya wanadamu wote.

Tukio hilo limeelezwa kuwa sehemu ya juhudi za kuendeleza urafiki wa muda mrefu kati ya India na Iran na kutumia misingi yao ya pamoja ya ustaarabu na utamaduni katika kuhamasisha dunia yenye haki, amani na mshikamano zaidi.