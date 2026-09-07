Vyombo vya habari vya Korea: Seoul imenaswa kati ya onyo la Iran na shinikizo la Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu JoongAng Ilbo, Korea Kusini imejikuta katika hali ngumu sana, kwa kuwa Iran imetangaza kwamba ikiwa Seoul itatuma wanajeshi, hatua hiyo itachukuliwa kuwa ni kuegemea upande wa Marekani, huku Washington bado haijabainisha kama ushirikiano huo utatosha kumridhisha Donald Trump, Rais wa Marekani, ambaye hapo awali pia hakuwa na kuridhika na utendaji wa Korea.

Kulingana na kichapo hicho, afisa mkuu wa Iran alionya Ijumaa kwamba uingiliaji wowote wa Korea Kusini katika mzozo wa Mlango wa Hormuz utachukuliwa kama ushiriki katika vita.

JoongAng Ilbo inaripoti kwamba tatizo ni kwamba Marekani haionyeshi dalili za wazi za kukaribisha mipango ya kijeshi ya Korea Kusini, hasa kuhusu swali la kama kupelekwa kwa timu za utafutaji na uokoaji kutatosha.

Katika kujibu maswali kuhusu serikali ya Korea Kusini inayochunguza uwezekano wa kupeleka vifaa na vikosi visivyo vya mapigano, ikijumuisha meli ya msaada wa vifaa, ndege ya doria ya baharini ya P-8A na wafanyakazi wa kutuliza mabomu, afisa mmoja wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani alielekeza majibu yoyote kuhusu upelekaji wowote unaoweza kutokea kwa Seoul.