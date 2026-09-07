Al Jazeera inachunguza: Kwa nini vikwazo vya Marekani haviwezi kulazimisha Iran kusalimu amri?

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, tovuti ya Al Jazeera imeandika katika ripoti: Marekani katika vita vyake vya kisasa imeshindwa kufikia lengo lolote kati ya yale iliyokuwa imejiwekea. Picha za kihistoria kwenye uwanja wa ndege wa Kabul, kukimbia kwa helikopta juu ya ubalozi wa Marekani huko Hanoi, kuuawa kwa wanajeshi 60,000 katika vita vya Vietnam na hatimaye kutiwa saini kwa Mkataba wa Paris kwa ajili ya kuondoka kwa Washington kutoka vitani, kurusha maelfu ya tani za mabomu nchini Afghanistan na kujiondoa ghafla kutoka nchi hiyo ambayo ilifanana zaidi na kutoroka – yote haya yanatukumbusha jambo moja.

Leo, vita dhidi ya Iran kutoka kwa Marekani na utawala wa Kizayuni vilitakiwa kupelekea kuangamizwa kwa mpango wa nyuklia na makombora na kuangusha serikali iliyopo, lakini malengo hayo hayakufikiwa. Kila shambulio la Marekani linakabiliwa na jibu kutoka Iran, ikimaanisha kwamba Wairani hawajasalimu amri na nia yao haijadhoofishwa.

Vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran vinakumbusha vile vikwazo vya zaidi ya miaka arobaini iliyopita. Baada ya uvamizi wa Iraq nchini Kuwait, Marekani iliweka vikwazo na kuzingirwa dhidi ya nchi hiyo na kuzuia chakula na dawa kufika Iraq, lakini kuhusu Iran jambo ni tofauti.

Eneo la Iran ni kubwa mara kadhaa kuliko lile la Iraq. Nchi zinazoizunguka Iran hazina uadui na serikali iliyopo Tehran. Iran ina mipaka mirefu ya nchi kavu na Pakistani, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan na Iraq, na mahitaji ya Iran yanatimizwa kupitia Iraq.

Zaidi ya hayo, Iran ina kilomita 700 za mpaka wa bahari kaskazini na ina mawasiliano na nchi za kaskazini, hasa Urusi. Kwa sababu hiyo, vikwazo hata vyakiimarishwa vipi, haviwezi kuwalazimisha Wairani kusalimu amri.

Jambo la kuvutia ni kwamba sasa kunazungumziwa zaidi kuhusu kufungua Mlango wa Hormuz, ambao haukuwa sababu ya kuanza kwa vita, kuliko malengo ambayo Marekani na utawala wa Kizayuni walikuwa nayo walipoanza uvamizi dhidi ya Iran.