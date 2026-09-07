Mapigano nchini Yemen yaua zaidi ya watu 300 na kuyahamisha mamia ya familia

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Yemen na vikosi vya Ansarullah kusini-magharibi mwa nchi yamezidi katika siku za hivi karibuni, na kulingana na ripoti zilizochapishwa, zaidi ya watu 300 wameuawa katika mapigano hayo.

Vyanzo viwili vya kijeshi katika vikosi vya serikali ya Yemen vimetangaza kwamba wanajeshi wao 84 waliuawa katika mapigano ya Jumamosi na Jumapili.

Wakati huo huo, vyanzo vinne vinavyohusishwa na Ansarullah vimeripoti kuwa wapiganaji 57 wa kundi hilo waliuawa katika kipindi hicho hicho.

Kituo cha habari cha vikosi vya jeshi la Yemen katika taarifa yake kimetangaza kwamba vikosi vya serikali siku ya Jumapili vilifanya operesheni kubwa katika nyuso kadhaa za mapigano, zikiwemo kurudisha na kuimarisha nafasi na kulenga nafasi na mkusanyiko wa Ansarullah.

Kulingana na taarifa hiyo, vikosi vya serikali vilishambulia upande wa "Al-Barah" kutoka pande tatu na kurejesha idadi ya nafasi katika eneo la "Al-Kudah" magharibi mwa Taiz. Pia vilianzisha nafasi mpya kusini mwa Hodeidah.

Vikosi vya serikali ya Yemen pia vilidai kwamba vimezuia majaribio ya vikosi vya Ansarullah kujipenyeza kwenye upande wa "Ad-Dabab" magharibi mwa Taiz.

Kwa mujibu wa vikosi hivi, katika mapigano hayo zaidi ya wapiganaji 20 wa Ansarullah waliuawa au kujeruhiwa.

Sambamba na mapigano ya ardhini, ndege za kivita za Yemen zilishambulia nafasi za Ansarullah katika eneo la "Al-Barh" magharibi mwa Taiz, maeneo ya kusini ya Hodeidah na viunga vya magharibi vya mkoa wa Marib.