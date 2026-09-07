Netanyahu anaota ndoto tena; madai ya uwongo kuhusu mwisho wa utawala wa Iran

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, "Benjamin Netanyahu", Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, katika kauli zake za hivi karibuni amegeukia tena ndoto kuhusu mustakabali wa Iran na kudai kwamba mwisho wa utawala wa Iran uko karibu, na Tel Aviv imeazimia kuangusha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu.

Netanyahu katika mkutano wa baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni kwa ajili ya Mwaka Mpya wa Kiyahudi, kwa kurudia madai yake ya kichakaa na yasiyo na msingi dhidi ya Iran, alidai kwamba utawala wa Iran umedhoofika na unapigania kuendelea kuwepo kwake.

Kauli hizi zinakuja wakati Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni katika miezi iliyopita amewahi kutoa ahadi sawa kuhusu kuanguka kwa Jamhuri ya Kiislamu mara nyingi, lakini madai haya hadi sasa hayakuwa chochote ila ndoto za kisiasa na propaganda za vyombo vya habari ili kuficha kushindwa kwa utawala huu.

Netanyahu pia aliendelea na maneno yake ya vitisho akidai kwamba ikiwa Iran itashambulia Israel, Tehran itakabiliwa na pigo ambalo hata hawezi kulifikiria.

Pia alizungumza kuhusu kuwepo kwa "kazi nyingine" na akadai kwamba utawala wa Kizayuni umeazimia kuikamilisha; kauli ambazo zaidi ni jaribio la kufanya vita vya kisaikolojia na kuleta picha bandia ya nguvu na mpango wa Tel Aviv kuliko kuonyesha mafanikio halisi.

Netanyahu anazungumza kuhusu "ukaribu wa mwisho wa utawala wa Iran" wakati Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika miongo iliyopita imekabiliana mara nyingi na vitisho na shinikizo za nje na Jamhuri ya Kiislamu inaendelea na njia yake.

Kurudia kwa madai ya Netanyahu kuhusu "kuanguka kwa karibu" kwa utawala wa Iran kwa zaidi ni matumizi ya ndani na hutolewa kwa lengo la kujenga morali kwa jamii na maoni ya umma ya utawala wa Kizayuni na kuhalalisha kuendelea kwa hatua za kijeshi za utawala huu.