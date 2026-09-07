Chanzo cha Yemen: Iwapo Saudia Itaingia Vita Kamili, Chaguzi Zetu ni Nyingi

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna kwa kunukuu kituo cha Al-Mayadeen, chanzo cha kijeshi cha Yemen kimetangaza kwamba mashambulizi ya vikosi vya jeshi vya nchi hiyo yanalenga nafasi na maeneo ya makusanyiko ya makamanda wa mamluki wa Saudia, na malengo yanatambuliwa kulingana na taarifa na data sahihi za kiutendaji.

Chanzo hicho kiliongeza kwamba mashambulizi ya Yemen dhidi ya viongozi wanaohusishwa na Saudia yamebatilisha sehemu kubwa ya maandalizi yao ya kuingia katika mapigano ya ardhini.

Alisisitiza kwamba harakati zote za kijeshi zinazohusishwa na Saudia kutoka kwa mtazamo wa vikosi vya jeshi vya Yemen zinachukuliwa kuwa "shabaha halali".

Afisa huyo wa kijeshi wa Yemen pia alizungumzia uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano akisema: Vikosi vya jeshi vya Yemen vitatoa jibu sawia kwa kuongezeka kwa mvutano, na iwapo Saudia itaamua kuingia katika vita kamili, Sanaa itakuwa na chaguzi nyingi.

Chanzo hicho kilifafanua kwamba vikosi vya jeshi vya Yemen vinamfumo wa silaha ulioshikamana ambao una uwezo wa kukabiliana na aina mbalimbali za vita na mapigano.

Mwishoni, aliwataka wale walioacha nchi yao na kusimama dhidi ya watu wa Yemen warudi nchini.