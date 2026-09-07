Onyo la Goldman Sachs kuhusu kuruka kwa bei ya mafuta kutokana na mvutano wa kikanda

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna kwa kunukuu Reuters, benki ya Marekani Goldman Sachs imeonya kwamba kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya meli katika Mashariki ya Kati, bei ya mafuta inaweza kuruka hadi dola 120 kwa pipa.

Kulingana na ripoti hii, benki hiyo imesisitiza kwamba matukio ya siku za hivi karibuni yanaonyesha kwamba hatari za kuenea kwa mvutano katika msururu wa usafirishaji wa meli zimekuwa sababu kuu ambayo lazima izingatiwe.

Mishtuko ya usambazaji katika soko la gesi asilia na bidhaa za mafuta zilizosafishwa kama dizeli itakuwa kubwa kuliko athari yake kwenye soko la mafuta ghafi, na kwa sababu hiyo masoko haya yanachukuliwa kuwa zana zinazofaa zaidi za kulinda dhidi ya hatari za kijiografia.

Hapo awali, Bloomberg iliripoti kwamba kutokana na mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati na haswa Mlango wa Hormuz, bei ya mafuta imefikia dola 97.