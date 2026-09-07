Kushambuliwa kwa mgombea wa Kidemokrasia wa ugavana wa Ohio katika hafla ya uchaguzi

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna kwa kunukuu vyombo vya habari, mtu mwenye silaha alikamatwa wakati wa hafla ya uchaguzi katika jimbo la Ohio baada ya kumkimbilia "Amy Acton", mgombea wa Chama cha Kidemokrasia kwa ugavana wa jimbo hili.

Kwa mujibu wa CBS, Jerry Green, Sherifu wa Kaunti ya Mahoning, alisema kwamba katika tukio hilo lililotokea katika uwanja wa maonyesho wa "Canfield", Patrick House, mwenye umri wa miaka 38 mkaazi wa Ohio, alipomkimbilia Acton, aliwapiga chini watu kadhaa ikiwemo wazee wawili waliokuwa kwenye viti vya magurudumu vya umeme na kuwajeruhi.

Aliongeza kwamba mtu huyo alikuwa amejihami na bunduki mbili na silaha moja ya mapigano ya karibu, lakini wanachama wa timu ya usalama waliweza kumtawala na kumkamata kabla ya maafisa wa polisi kufika.

Wayne Penny Jr., mgombea wa Chama cha Kidemokrasia wa Baraza la Wawakilishi kutoka Ohio, pia alisema kwamba waandamanaji walikuwa wamekusanyika kwenye hema la Chama cha Kidemokrasia, na ghafla mmoja wao alimkimbilia Acton kutoka kwenye umati.

Vivek Ramaswamy, mgombea wa Republican wa ugavana wa Ohio, pia alielezea tukio hilo kuwa "lisilokubalika kabisa".

Gavana wa Ohio, akielezea kuridhishwa kwake na usalama wa Acton, alisisitiza kuwa vurugu hazina nafasi katika hafla za kisiasa.