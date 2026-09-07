Ukosoaji Unaozidi kwa Hegseth Kutokana na Mgogoro Pentagon

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, The Guardian katika ripoti yake inaandika kwamba Pete Hegseth, Waziri wa Vita wa Marekani, kutokana na kuongezeka kwa vita dhidi ya Iran na kuongezeka kwa mizozo ndani ya Pentagon, anakabiliwa na ukosoaji unaozidi kuhusu usimamizi usiofaa na maamuzi yenye utata. Wakosoaji wanasema kwamba kuzingatia kwa Hegseth masuala ya kisiasa kumegharimu utayari wa kijeshi wa Marekani.

Kulingana na ripoti hii, mizozo katika uongozi wa Wizara ya Vita ya Marekani imejitokeza zaidi baada ya kujiuzulu kwa Dan Driscoll, Waziri wa Jeshi. Pamoja na kujiuzulu huku, kufichuliwa kwa vizuizi vya kupandishwa vyeo kwa baadhi ya maafisa na upinzani wa makamanda wakuu wa jeshi dhidi ya kuongezwa kwa muda wa misheni ya vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, ni ishara ya kuongezeka kwa ufa kati ya Hegseth na taasisi ya kijeshi.

The Guardian inaandika kwamba wakosoaji pia wameeleza mashaka kuhusu mkakati wa Marekani katika vita dhidi ya Iran. Kevin Carroll, Kanali mstaafu wa jeshi na afisa wa zamani wa ujasusi wa kijeshi, amesema haijulikani ni nini lengo kuu la operesheni za Marekani, kwa sababu hatua za nchi hiyo dhidi ya Iran zimeshindwa kufikia malengo yaliyowekwa na Washington.

Kwa upande mwingine, uamuzi wa serikali ya Marekani wa kuendelea na uwekaji wa muda mrefu wa vikosi katika Mashariki ya Kati umezua wasiwasi kuhusu kuchoka kwa uwezo wa kijeshi. Baadhi ya maafisa wa zamani wa kijeshi wameonya kwamba kuendelea kwa hali hii kunaweza kupunguza utayari wa vikosi vya Marekani kukabiliana na vitisho vingine, ikiwemo katika Asia ya Mashariki.

The Guardian pia inarejelea ukosoaji kuhusu mashambulizi ya anga ya Marekani nchini Iran na kuuawa kwa raia — suala ambalo limeongeza shinikizo la kisiasa kwa Hegseth na Pentagon.

Kwa jumla, ripoti hii inatoa picha ya kuongezeka kwa kutoridhika ndani ya Pentagon, ambapo wakosoaji wanaamini kwamba Hegseth amejihusisha zaidi na mambo ya kisiasa na kitamaduni kuliko mkakati wa kijeshi na utayari wa vikosi, na jambo hili linaweza kuharibu heshima na uwezo wa operesheni wa jeshi la Marekani.