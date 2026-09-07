Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, Alexander Grushko, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Russia, ameiambia RIA Novosti kwamba matamshi ya wanasiasa wa Ulaya kuhusu kutatua mzozo wa Ukraine na mazungumzo na Moscow si chochote ila maneno matupu na aina fulani ya kelele za vyombo vya habari.

Alitathmini hatua za wanasiasa wa Ulaya dhidi ya Russia na kuongeza: kivitendo, sera ya Umoja wa Ulaya inaambatana na mbinu ya Shirika la Mkataba wa Atlantiki Kaskazini (NATO), na lengo lake ni kuongeza muda wa mzozo wa Kiev ili kuipatia Moscow kushindwa kwa kimkakati.

Uhusiano kati ya Russia na Umoja wa Ulaya umezidi kuwa mbaya tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine. Moscow inaishutumu Brussels kwa kujaribu kuongeza muda wa vita na kukwamisha mazungumzo ya amani.