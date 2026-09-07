Taliban: Hatutakubali ardhi ya Afghanistan itumiwe dhidi ya nchi nyingine

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, "Hamdullah Fitrat", Naibu Msemaji wa serikali ya mpito ya Afghanistan, ameiambia RIA Novosti kwamba Kabul haitamruhusu mtu yeyote kutumia ardhi ya nchi hii kuleta vitisho dhidi ya nchi nyingine.

Akisema kwamba Afghanistan nzima iko chini ya udhibiti wa serikali kuu, aliongeza kwamba tangu kurudi kwa Taliban madarakani, hali ya usalama nchini Afghanistan imeboreka kwa kiasi kikubwa.

Pakistan ni miongoni mwa nchi zinazoishutumu Taliban ya Afghanistan kwa kuingilia mambo yao ya ndani.

Islamabad inaamini kwamba makundi yanayotaka kujitenga na vikundi vya kigaidi vinavyoipinga Pakistan kama vile kundi la "Tehrik-e-Taliban Pakistan" vinaungwa mkono na Taliban ya Afghanistan na vimepata hifadhi katika nchi hiyo.