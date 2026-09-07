Araghchi Ahoji Jordan: Iran Isubiri Muda Gani Kabla ya Kujibu Uchokozi?

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amejibu matamshi ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Jordan, Ayman Safadi, kuhusu haki ya Iran kujibu mashambulizi yaliyokiuka mamlaka na uhuru wake.

Araghchi, kupitia ujumbe aliouchapisha kwa lugha ya Kiarabu kwenye akaunti yake ya mtandao wa X siku ya Ijumaa, alikosoa hoja ya Safadi kwamba Iran ilishambulia Jordan na baadhi ya nchi nyingine za eneo hilo takribani saa mbili tu baada ya kuanza kwa kile Iran inachokiita vita vya uchokozi vya Marekani, hivyo shambulio hilo haliwezi kuchukuliwa kuwa ni jibu.

Waziri huyo wa Iran alihoji ni muda gani Jordan inatarajia Iran isubiri kabla ya kujibu mashambulizi kutoka kwa upande unaokiuka mamlaka ya Iran.

Araghchi pia aliuliza:

“Waziri wa Mambo ya Nje wa Jordan anadhani Iran inapaswa kusubiri muda gani kabla ya kujibu mchokozi ambaye haheshimu mamlaka ya nchi za Kiarabu wala mamlaka ya Iran?”

Aidha, Araghchi alihoji iwapo Safadi alikuwa hafahamu kwamba anga, ardhi na maji ya nchi za Kiarabu vilitumika katika mashambulizi ya awali ya Marekani dhidi ya Iran, ambayo kwa mujibu wa Araghchi yalisababisha kuuawa kwa raia wasio na hatia wa Iran.

Kauli ya Araghchi imekuja wakati kukiwa na mjadala kuhusu mazingira yaliyotangulia mashambulizi ya Iran na matumizi ya maeneo ya nchi za eneo katika operesheni za kijeshi zinazohusisha Marekani na Iran.