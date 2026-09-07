Iran Yaitahadharisha Korea Kusini Dhidi ya Ushiriki wa Kijeshi katika Ghuba ya Uajemi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Iran imeitoa tahadhari kali kwa Korea Kusini kuhusu uwezekano wa nchi hiyo kushiriki kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi na Mlango-Bahari wa Hormuz, ikisisitiza kwamba hatua hiyo inaweza kuwa na madhara makubwa.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kwamba uwepo wowote wa kijeshi au ushiriki wa kioperesheni wa upande wa tatu katika Ghuba ya Uajemi na Mlango-Bahari wa Hormuz utachukuliwa na Iran kama uungaji mkono wa moja kwa moja kwa upande unaofanya uchokozi.

Baghaei ametoa kauli hiyo kupitia mtandao wa X siku ya Jumatatu, akieleza kwamba uhusiano kati ya Iran na Korea Kusini una historia ya zaidi ya miaka 64 na kwa muda mrefu umejengwa juu ya msingi wa kuheshimiana.

Amesema Iran inaendelea kuwa na nia ya kuimarisha uhusiano wa kirafiki na Seoul, lakini amesisitiza kwamba mazingira ya sasa yanahitaji tahadhari kubwa kutokana na kile alichokiita vitendo vya uchokozi dhidi ya wananchi wa Iran.

Kwa mujibu wa Baghaei, katika hali ambayo Iran inakabiliwa na mashambulizi na wananchi wake wanadai hatua madhubuti dhidi ya uhalifu unaofanywa dhidi ya raia, ushiriki wa kijeshi wa nchi yoyote ya tatu katika eneo hilo unaweza kubadilisha mtazamo wa Iran kuhusu nchi hiyo.

Msemaji huyo ameonya kwamba hatua yoyote ya kijeshi kutoka Korea Kusini katika Ghuba ya Uajemi au Mlango-Bahari wa Hormuz inaweza kusababisha madhara makubwa, huku akisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka na usalama wa nchi za eneo hilo.